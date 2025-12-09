onedio
Sadece Dizilerde Yokmuş: Malikanede Yaşayan Bir Kadın Aile Üyelerinin Brunch'a Saat Kaçta İndiğini Paylaştı

Sadece Dizilerde Yokmuş: Malikanede Yaşayan Bir Kadın Aile Üyelerinin Brunch'a Saat Kaçta İndiğini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.12.2025 - 13:26

Malikanelere ve içindeki yaşama dizilerden aşinayız. Fakat diziler aracılığıyla tanıştığımız malikane kültürü ve yaşam biçimine aslında gerçek hayatta oldukça uzağız. Bu büyülü ve ihtişamlı dünyanın gerçek olduğuna da inanamıyoruz haliyle. Bu ihtişamlı yaşam tarzı, çoğumuzun hayatında sadece bir televizyon ekranından ibaret.

Malikanede yaşayan bir kadın, aile üyelerinin brunch'a kaçta indiğini paylaştı. Video pek çok kişinin gerçeklik algısını bir anlığına bozdu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki kim bu aile;

Peki kim bu aile;

Videonun sahibi içerik üreticisi Rojda İlaldı Gürbüz. Videoda gördüğümüz, babası Celal İlaldı bir iş insanı. Harput Şirketler Grubu'nun kurucusu ve onursal başkanı. Eşi Ayberk Gürbüz ise UGC Civata'nın yönetiminde. Yani aile, iş dünyasının tanınan ailelerinden.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
