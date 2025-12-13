Çaydanlık Şakasının Sonu Kötü Bitti: Bir Kadın Dolu Olan Demliği Boş Sanınca Şaka Hastanede Bitti

Sosyal medyada bir dönem çaydanlık şakası çok meşhurdu bildiğiniz üzere. Boş demlikle yapılan bu şaka, bir anda sosyal medyayı sardı. Hatta iki katlı demlik bizim kültürümüze ait olduğundan şaka, milli şakamız haline geldi. Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen yayıncı IShowSpeed bile bu şakadan nasibini almış, CZN Burak kendisini çaydanlık şakasıyla tanıştırmıştı.

Bir kadın, eşine çaydanlık şakası yapmak istedi. Fakat çaydanlığın boş olmadığını fark edemeyince şakanın sonu hastanede bitti.