Çaydanlık Şakasının Sonu Kötü Bitti: Bir Kadın Dolu Olan Demliği Boş Sanınca Şaka Hastanede Bitti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2025 - 20:47

Sosyal medyada bir dönem çaydanlık şakası çok meşhurdu bildiğiniz üzere. Boş demlikle yapılan bu şaka, bir anda sosyal medyayı sardı. Hatta iki katlı demlik bizim kültürümüze ait olduğundan şaka, milli şakamız haline geldi. Geçtiğimiz aylarda ülkemize gelen yayıncı IShowSpeed bile bu şakadan nasibini almış, CZN Burak kendisini çaydanlık şakasıyla tanıştırmıştı. 

Bir kadın, eşine çaydanlık şakası yapmak istedi. Fakat çaydanlığın boş olmadığını fark edemeyince şakanın sonu hastanede bitti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Bu nasıl olabilir?

Bu nasıl olabilir?

Çaydanlığın dökülmesiyle neye uğradığını şaşıran adam çığlıklar içinde koşmaya başladı. Korkudan bu tepkiyi verdiğini düşünen kadın ilk etapta ne olduğunu anlayamadı. Hastaneye gittiklerinde ise adamın iki bacağı birden sarıldı.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
