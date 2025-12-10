Kayınvalidesi ile Yaşayan Bir Kadın İlk Kavgalarını Anlattı: "Bana Sataşmak İçin Bir Sürü Bahane Buldu"

Günümüzde ev ve kira fiyatları ciddi bir biçimde arttı. İnsanlar artık hayallerindeki evleri değil, bütçelerine uygun evleri seçmek zorunda. Bu sebeple pek çok kişi standartlarını düşürdü haliyle. Bu durum en çok da yeni evlenen çiftleri zorluyor. Ev almak ya da kira ödemek gibi bir imkanı olmayan çiftler, aileleri ile yaşama kararı alıyor. Eşin ailesi ile yaşamak pek çok sorunu da beraberinde getirebiliyor.

Kayınvalidesi ile yaşayan bir içerik üreticisi, yaşadıkları ilk kavgayı anlattı. Olayda kendisine hak verenler de oldu kayınvalideye de.