Kayınvalidesi ile Yaşayan Bir Kadın İlk Kavgalarını Anlattı: "Bana Sataşmak İçin Bir Sürü Bahane Buldu"

Pelin Yelda Göktepe
10.12.2025 - 10:05

Günümüzde ev ve kira fiyatları ciddi bir biçimde arttı. İnsanlar artık hayallerindeki evleri değil, bütçelerine uygun evleri seçmek zorunda. Bu sebeple pek çok kişi standartlarını düşürdü haliyle. Bu durum en çok da yeni evlenen çiftleri zorluyor. Ev almak ya da kira ödemek gibi bir imkanı olmayan çiftler, aileleri ile yaşama kararı alıyor. Eşin ailesi ile yaşamak pek çok sorunu da beraberinde getirebiliyor. 

Kayınvalidesi ile yaşayan bir içerik üreticisi, yaşadıkları ilk kavgayı anlattı. Olayda kendisine hak verenler de oldu kayınvalideye de.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sevdayvz01/vi...
Buradan izleyebilirsiniz;

“Bana sataşmak için bir sürü bahane buldu, nedenini anlamadım.”

“Bana sataşmak için bir sürü bahane buldu, nedenini anlamadım.”

Kendisinin geç saatte uyandığını, bu yüzden kayınvalidesinin sinirlendiğini anlatan kadın, hasta olan kayınvalidesi için ilaç aldığını ve evin başı işlerini yaptığını anlattı. Kimileri kadının öğlene kadar uyumasını gerçek bir problem olarak görürken, kimileri ise herkesin yaşam tarzının farklı olabileceğini, herkesin birbirine saygı duyması gerektiğini savundu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
AL PACİNO

Kısa ve net, evlenmeyin oğlum bu kadar basit.

Lokman Karaman

abla bizle t... ak geçiyor