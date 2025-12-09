onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Sosyal Medyada Kadınların “2. Buluşma Olmayacak Ama...” Akımı Viral Oldu

Sosyal Medyada Kadınların “2. Buluşma Olmayacak Ama...” Akımı Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.12.2025 - 09:53

İçerik Devam Ediyor

İlk buluşma ve ilk buluşmada bırakılan intiba çok önemli. Birçok kritik karar, tam da bu evrede alınıyor. Bu, insanların birbirlerine karşı olan hislerini ve düşüncelerini belirleyen bir dönüm noktası. İlk buluşma, potansiyel bir ilişkinin temelini atar ve bu yüzden üzerinde bir ağırlık taşır. İlk izlenimler genellikle tamamen doğru bilgi vermese de kalıcı oluyor. Bu yüzden ilk buluşma pek çok kişi için stres kaynağı.

Kadınlardan, “2. buluşma olmayacak ama...” notuyla paylaştıkları videolar sosyal medyada viral oldu. Video beyleri biraz kızdırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

“2. buluşma olmayacak ama en azından...”

“2. buluşma olmayacak ama en azından...”

Kadınlar bu akımda rahatsız oldukları, ilk buluşmada dikkat ettikleri ya da beklemedikleri hareketleri paylaştı. Videolara pek çok kişi hak verirken beyler biraz bozuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
8
5
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın