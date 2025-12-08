onedio
Bir Kadın İş Yaşamına Dair Kilit Bilgiyi Paylaştı: "Ne Kadar İyi Olursanız Olun, Bunu Yapmazsanız Anlamı Yok!"

Pelin Yelda Göktepe
08.12.2025 - 15:41

Her birimiz bir iş bulduğumuzda hayatımızın değişeceğine inanırız. Fakat iş dünyasına girdiğimizde yeni bir kaosun ortasına düşeriz. Bu durum, çoğu zaman bizi şaşırtır ve beklenmedik bir şekilde karşılaştığımız bu yeni durum karşısında ne yapacağımızı bilemez hale getirir. Ancak bu durum, iş hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir ve zamanla adımlarımızı nasıl atacağımızı bir şekilde öğreniriz. 

'ece.serinn' isimli içerik üreticisi iş yerinde edindiği en net tecrübeyi anlattı. Kadının sözleri pek çok kişinin görmezden gelmeye çalıştığı bir gerçeği bir kere daha yüzümüzde vurdu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Ne kadar iyi olursanız olun, reklamını yapmıyorsanız anlamı yok!"

"Ne kadar iyi olursanız olun, reklamını yapmıyorsanız anlamı yok!"

İşte her bireyin kendi yolunu çizmesi ve bu karmaşanın içinde kendine bir düzen oluşturması gerekiyor gibi düşünürüz. Fakat iş dünyası her alanda tam bir rekabet ortamına dönüşüyor. Herkesin bir şekilde öne çıkması, kendi kendini parlatması gerekiyor. Bu elbette, işini en iyi şekilde yapıp yaptığı işin konuşmasını bekleyenler için oldukça ters ve imkansız bir durum. Hangi sektör olursa olsun, işte öne çıkmanın anahtarı ne yazık ki bu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
