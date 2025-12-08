Bir Kadın İş Yaşamına Dair Kilit Bilgiyi Paylaştı: "Ne Kadar İyi Olursanız Olun, Bunu Yapmazsanız Anlamı Yok!"

Her birimiz bir iş bulduğumuzda hayatımızın değişeceğine inanırız. Fakat iş dünyasına girdiğimizde yeni bir kaosun ortasına düşeriz. Bu durum, çoğu zaman bizi şaşırtır ve beklenmedik bir şekilde karşılaştığımız bu yeni durum karşısında ne yapacağımızı bilemez hale getirir. Ancak bu durum, iş hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir ve zamanla adımlarımızı nasıl atacağımızı bir şekilde öğreniriz.
'ece.serinn' isimli içerik üreticisi iş yerinde edindiği en net tecrübeyi anlattı. Kadının sözleri pek çok kişinin görmezden gelmeye çalıştığı bir gerçeği bir kere daha yüzümüzde vurdu.
"Ne kadar iyi olursanız olun, reklamını yapmıyorsanız anlamı yok!"
