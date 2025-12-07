onedio
Görme Engelli Bir Kadın Markette Başına Gelen Garip Olayı Anlattı: "Bu Nasıl Bir Zihniyet?"

07.12.2025 - 09:03

Günümüzde, engelli bireylerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri, toplumun onlara olan bakış açısı. Maalesef, çoğu insan hala engelli bireylere acıyarak bakıyor ve onları normalden farklı görüyor. Bu durum, engelli bireylerin toplumda tam anlamıyla yer edinmelerini ve kendilerini kabul ettirmelerini zorlaştırıyor haliyle. 

'aysimacakal35' isimli görme engelli içerik üreticisi markette yaşadığı ilginç bir olayı anlattı. Kendisi bir yazılım geliştirici olan genç kadın 'Bu nasıl bir zihniyet' diyerek yaşadığı olaya hem isyan etti hem güldürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Markette alışveriş yaparken iki teyzenin, cebine para sıkıştırmaya çalıştığını farkeden Aysima Çakal, teyzeleri ihtiyacı olmadığına ikna ederek parayı geri vermiş. Yaşadıklarını takipçileriyle paylaşan Aysima hem yaşadığı olayla hem anlatış tarzıyla güldürdü.

