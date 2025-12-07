onedio
Bir Öğretmen Kendisine Küfreden Öğrencinin Velisi ile Yaşadığı Akılalmaz Tartışmayı Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
07.12.2025 - 08:39 Son Güncelleme: 07.12.2025 - 08:43

Öğretmenlik, en kutsal mesleklerinden biri olarak kabul edilirdi. Ancak, günümüzde öğretmenlere hak ettikleri saygı ne yazık ki gösterilmiyor. Özellikle veliler, öğretmenler üzerinde gereğinden fazla baskı kuruyor. Bu durum, öğrencilerin de öğretmeni ciddiye almamasına ve aynı şekilde saygı göstermemesine sebep oluyor. Bu durum eğitimin verimini de düşürüyor haliyle. 

Bir öğretmen, sınıfta kendisine küfreden öğrencinin velisi ile yaşadığı tartışmayı paylaştı. Öğretmenin isyanı, benzer sorunlar yaşayan öğretmenlerin de sesi oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQZtj7...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Bu bir öfke patlamasıdır, yeter"

Gün içinde pek çok öğrenciyle ilgilenmek zorunda kalan öğretmen gün sonunda bir de velilerle uğraşmak zorunda kalıyor. Geçmişte hem veliler hem öğrenciler öğretmene son derece saygı duyardı. Günümüzde ise pek çok veli, herhangi bir konuda öğretmenden istediği gibi hesap sorabiliyor. Öfke patlaması yaşayan öğretmen o anları 'Öğretmenlerin değerli olduğu dönemde öğrenciydik, öğretmenlerin en kıymetsiz olduğu dönemde öğrenci olduk' notuyla paylaştı. O videoya benzer problemler yaşayan öğretmenlerden pek çok yorum geldi.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
