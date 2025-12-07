Bir Öğretmen Kendisine Küfreden Öğrencinin Velisi ile Yaşadığı Akılalmaz Tartışmayı Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DQZtj7...
Öğretmenlik, en kutsal mesleklerinden biri olarak kabul edilirdi. Ancak, günümüzde öğretmenlere hak ettikleri saygı ne yazık ki gösterilmiyor. Özellikle veliler, öğretmenler üzerinde gereğinden fazla baskı kuruyor. Bu durum, öğrencilerin de öğretmeni ciddiye almamasına ve aynı şekilde saygı göstermemesine sebep oluyor. Bu durum eğitimin verimini de düşürüyor haliyle.
Bir öğretmen, sınıfta kendisine küfreden öğrencinin velisi ile yaşadığı tartışmayı paylaştı. Öğretmenin isyanı, benzer sorunlar yaşayan öğretmenlerin de sesi oldu.
"Bu bir öfke patlamasıdır, yeter"
