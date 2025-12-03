onedio
Daha Neler! Bir Meslek Hayatında Yaşadığı En İlginç Olayı Anlatan Veterinerin Başına Gelenler Şoke Etti

Pelin Yelda Göktepe
03.12.2025 - 11:37

Her mesleğin kendi içinde zorlukları ve gariplikleri var. Her meslek, kendi içinde bir dünya olarak kabul edilebilir ve bu dünyanın kendine ait kuralları, zorlukları ve gariplikleri vardır. Fakat mesele canlılar olunca iş biraz daha değişiyor. Her gün birbirinden farklı hayvanlarla ve onların insan dostlarıyla muhatap olan veterinerlerin başına türlü türlü olaylar geliyor haliyle. 

'vetoyetoo' kullanıcı ismiyle içerikler üreten veteriner Mithat Dalyan katıldığı bir programda meslek hayatında başına gelen en ilginç olayı anlattı. Anlattıkları başta hayvanseverler olmak üzere pek çok kişiyi şoke etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DRg8n4...
Üzerine yavru kedi fırlatmış!

Tedavi sırasında yaşanan tartışmada, bir kadının kendisine yavru kedi fırlattığını söyleyen veteriner özellikle kedi sahiplerinin tüylerini ürpertti. Kısırlaştırma operasyonu yaptıran bir kedi sahibinin operasyonu geri almayı talep etmesi ise beyinleri yaktı.

