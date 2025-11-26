onedio
Bursa'da Bir Ayıyı Elleriyle Beslemek İsteyen Adam Felaketin Eşiğinden Döndü

Pelin Yelda Göktepe
26.11.2025 - 12:11

İnsanlar bazen vahşi hayvanlara karşı tam olarak nasıl davranması gerektiğini kestirmiyor. Özellikle soğuk havalarda şehre inen hayvanlar bazen insanları şaşırtabiliyor. Ne yapacağını bilemeyen insanlar zor durumda kalan hayvanlara yardımcı olmak istiyor. Ancak, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler, çoğu zaman yanlış davranışlar sergileyebiliyor. Bu hem kendileri hem de hayvanlar için tehlike oluşturuyor. 

Uludağ'da bir adam yol kenarında duran bir ayıyı elleriyle beslemek istedi. Ayı bir anda saldırıya geçince ne yapacağını bilemedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki yaşadığımız bölgeye ayı indiğini görürsek ne yapmalıyız?

Öncelikle kesinlikle yaklaşmamak gerekiyor. Özellikle fotoğraf ve video çekmek için bu riski almamalısınız. Bununla birlikte ayıyı gördükten sonra onun dikkatini çekecek şekilde koşmamanız da gerekiyor. Gürültü yapmadan sessizce oradan uzaklaşmaya çalışmalısınız. Ayıyı beslemeye çalışmadan, onunla göz teması kurmadan güvenli bir yere geçerek yetkililere haber verebilirsiniz.

