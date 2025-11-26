Bursa'da Bir Ayıyı Elleriyle Beslemek İsteyen Adam Felaketin Eşiğinden Döndü

İnsanlar bazen vahşi hayvanlara karşı tam olarak nasıl davranması gerektiğini kestirmiyor. Özellikle soğuk havalarda şehre inen hayvanlar bazen insanları şaşırtabiliyor. Ne yapacağını bilemeyen insanlar zor durumda kalan hayvanlara yardımcı olmak istiyor. Ancak, bu konuda yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler, çoğu zaman yanlış davranışlar sergileyebiliyor. Bu hem kendileri hem de hayvanlar için tehlike oluşturuyor.

Uludağ'da bir adam yol kenarında duran bir ayıyı elleriyle beslemek istedi. Ayı bir anda saldırıya geçince ne yapacağını bilemedi.