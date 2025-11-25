onedio
Denizden 10 Kat Daha Fazla Tuz Oranına Sahip Olan Lut Gölü'nde Yüzen Kadın Suyun Kaldırma Kuvvetini Gösterdi

Denizden 10 Kat Daha Fazla Tuz Oranına Sahip Olan Lut Gölü'nde Yüzen Kadın Suyun Kaldırma Kuvvetini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.11.2025 - 15:40

Lut Gölü dünyanın en tuzlu göllerinden biri. %30-33 oranında tuza sahip olan göldeki tuz ve minareler cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılıyor. Aynı zamanda gölün çevresindeki çamur ve kilin de cilde iyi geldiği biliniyor. Göldeki bu yoğun tuz oranı ilginç bir yüzme deneyimi de sunuyor. Ölü Deniz olarak bilinen Lut Gölü'ne girenler, neredeyse hiç batmadan suyun yüzeyinde kalabiliyor. 

Bir içerik üreticisi Lut Gölü'nde yüzdüğü anları paylaştı. Suyun üzerinde rahat bir şekilde dergi okuyabilen kadın gölün çevresindeki çamur ile de cilt bakımı yaptı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DNdPpt...
Buradan izleyebilirsiniz;

İnsan vücudu suyun yoğunluğundan hafif kalıyor.

Yüksek tuz oranı suyun yoğunluğunu ciddi derecede artırıyor. Bu yoğunluk insan vücudunun suyun yüzeyinde kalmasına sebep oluyor. İsrail ile Ürdün arasında bulunan bu göle pek çok kişi, bu deneyimi yaşamak için gidiyor.

