Denizden 10 Kat Daha Fazla Tuz Oranına Sahip Olan Lut Gölü'nde Yüzen Kadın Suyun Kaldırma Kuvvetini Gösterdi

Lut Gölü dünyanın en tuzlu göllerinden biri. %30-33 oranında tuza sahip olan göldeki tuz ve minareler cilt bakım ürünlerinde sıklıkla kullanılıyor. Aynı zamanda gölün çevresindeki çamur ve kilin de cilde iyi geldiği biliniyor. Göldeki bu yoğun tuz oranı ilginç bir yüzme deneyimi de sunuyor. Ölü Deniz olarak bilinen Lut Gölü'ne girenler, neredeyse hiç batmadan suyun yüzeyinde kalabiliyor.
Bir içerik üreticisi Lut Gölü'nde yüzdüğü anları paylaştı. Suyun üzerinde rahat bir şekilde dergi okuyabilen kadın gölün çevresindeki çamur ile de cilt bakımı yaptı.
İnsan vücudu suyun yoğunluğundan hafif kalıyor.
