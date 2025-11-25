Golf Oynarken Bir Ördeği Yaralayan Kadının Hiçbir Müdahalede Bulunmadığı Anlar Tepki Çekti

Golf, belli bir kesimin tercih edebildiği köklü bir spor dalı. Bu spor olukça büyüki hatta sınırsız bir alanda oynanıyor. Genelde doğa ile iç içe olduğundan, çeşitli hayvan türlerinin bu sporun yapıldığı sahalarda yaşam sürdürüyor. Bu da zaman zaman istenmeyen kazaların meydana gelmesine sebep olabiliyor.
Bir kadın golf oynarken, atışını ördek sürüsünün olduğu göle doğru yaptı. Bu sırada bir ördek başından yaralandı. Can çekişen ördeğe yardım etmek yerine kayıt almaya devam ettikleri o anlar tepki topladı.
Golf sahasında bu olay sık yaşanıyor.
