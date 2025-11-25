onedio
Kız Yurdunda Kalan Bir Öğrenci Karşılarında Bulunan Erkek Yurdundan Odalarına Lazer Tutulduğunu İddia Etti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.11.2025 - 13:43

Yurtlar öğrenciler için oldukça önemli. Barınma sorununun kolaylıkla çözülebilmesi onların eğitim süreçlerinde kritik bir rol oynuyor. En temel ihtiyaçları olan barınmayı çözebilen öğrenciler, akademik hayatları ile ilgili farklı noktalara daha kolay odaklanabiliyor. Elbette bu kurumların, öğrencinin konforu için en doğru şekilde hazırlanmaları gerekiyor. 

Kız yurdunda kalan bir öğrenci, karşı binalarında bulunan erkek yurdundan odalarına lazer tutulduğunu iddia etti. Pek çok kişi öğrencinin isyanına hak verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Bu yurtları kim böyle kız-erkek karşılıklı inşa etti?"

Yurtların genel olarak üniversiteye yakın olmaları hedefleniyor. Bu yüzden kız ve erkek yurtları genelde aynı yerlerde oluyor. Çoğunlukla bu durum bir problem teşkil etmese de bazen tatsız olaylar da yaşanabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda yan yana bulunan biz kız ve bir erkek yurdunun öğrencileri kartopu savaşı yapmış ortaya ise oldukça eğlenceli görüntüler çıkmıştı. Elbette bazı eğlenceler bazıları için rahatsız edici olabiliyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
