Kız Yurdunda Kalan Bir Öğrenci Karşılarında Bulunan Erkek Yurdundan Odalarına Lazer Tutulduğunu İddia Etti

Yurtlar öğrenciler için oldukça önemli. Barınma sorununun kolaylıkla çözülebilmesi onların eğitim süreçlerinde kritik bir rol oynuyor. En temel ihtiyaçları olan barınmayı çözebilen öğrenciler, akademik hayatları ile ilgili farklı noktalara daha kolay odaklanabiliyor. Elbette bu kurumların, öğrencinin konforu için en doğru şekilde hazırlanmaları gerekiyor.

Kız yurdunda kalan bir öğrenci, karşı binalarında bulunan erkek yurdundan odalarına lazer tutulduğunu iddia etti. Pek çok kişi öğrencinin isyanına hak verdi.