Fıkra Gibi Olay: İran'da Bir Teknoloji Fuarında Sergilenen İnsansı Robotlar İnsan Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
25.11.2025 - 11:22

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve yapay zeka uygulamalarının hayatımızın her alanına girmesiyle, robotlar da artık neredeyse günlük hayatımıza girdi. Pek çok alanda kullanılan insansı robotların videolarına mutlaka rastlamışsınızdır. Artık robotların sadece sanayi alanında değil, evlerimizde, okullarımızda, hastanelerde ve daha birçok yerde aktif olarak kullanılacağı hatta bununla ilgili başlangıçlar yapıldığı biliniyor. 

Robotlarla ilgili gündem bu kadar yoğunken İran'dan ilginç bir haber geldi. Bir teknoloji fuarında sergilenen insansı robotların aslında robot kostümlü insanlar olduğu ortaya çıktı. Olay tüm dünyada gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Fuara damga vurmuşlardı.

Fuara damga vurmuşlardı.

2025 Kish Inox Tech Expo isimli fuarda sergilenen insansı robotlar çok konuşulmuştu. Fakat söz konusu robotların, robot kostümü giymiş performans sanatçıları olduğu ortaya çıktı. Olayın aslı kısa sürede tüm dünyaya yayılınca, fıkraları aratmayan olay özellikle teknoloji tutukunlarını kahkahaya boğdu.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
