Fıkra Gibi Olay: İran'da Bir Teknoloji Fuarında Sergilenen İnsansı Robotlar İnsan Çıktı

Teknolojinin hızla ilerlemesi ve yapay zeka uygulamalarının hayatımızın her alanına girmesiyle, robotlar da artık neredeyse günlük hayatımıza girdi. Pek çok alanda kullanılan insansı robotların videolarına mutlaka rastlamışsınızdır. Artık robotların sadece sanayi alanında değil, evlerimizde, okullarımızda, hastanelerde ve daha birçok yerde aktif olarak kullanılacağı hatta bununla ilgili başlangıçlar yapıldığı biliniyor.

Robotlarla ilgili gündem bu kadar yoğunken İran'dan ilginç bir haber geldi. Bir teknoloji fuarında sergilenen insansı robotların aslında robot kostümlü insanlar olduğu ortaya çıktı. Olay tüm dünyada gündem oldu.