Mersin'deki Bir Taksi Durağında Bulunan Lüks Taksiler Sosyal Medyada Viral Oldu

Geçtiğimiz yıllarda Dilan ve Engin Polat'ın dava sürecinde, çiftin lüks araçlarına el konmuş, bu araçlar polis aracı olarak kullanılmaya başlanıştı. Bu durum özellikle turistlerin dikkatini çekmiş, hatta sosyal medyada 'Türkiye'deki polis araçları' başlıklı videolar dünyada viral olmaya başlamıştı.
Benzer bir görüntü de Mersin'den geldi. Bir taksi durağında bulunan birbirinden lüks araçlar sosyal medyada viral oldu. Araçlar görenleri şaşkına çevirirken pek çok kişi duruma anlam veremedi.
Sebep ÖTV indirimi mi?
Lüksemburg da görmüştüm bu tarz taksileri ama adamlar dünyanın en zengin ülkesi. Şaka gibi