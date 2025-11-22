onedio
Mersin'deki Bir Taksi Durağında Bulunan Lüks Taksiler Sosyal Medyada Viral Oldu

Mersin'deki Bir Taksi Durağında Bulunan Lüks Taksiler Sosyal Medyada Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.11.2025 - 23:04 Son Güncelleme: 22.11.2025 - 23:06

Geçtiğimiz yıllarda Dilan ve Engin Polat'ın dava sürecinde, çiftin lüks araçlarına el konmuş, bu araçlar polis aracı olarak kullanılmaya başlanıştı. Bu durum özellikle turistlerin dikkatini çekmiş, hatta sosyal medyada 'Türkiye'deki polis araçları' başlıklı videolar dünyada viral olmaya başlamıştı. 

Benzer bir görüntü de Mersin'den geldi. Bir taksi durağında bulunan birbirinden lüks araçlar sosyal medyada viral oldu. Araçlar görenleri şaşkına çevirirken pek çok kişi duruma anlam veremedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Sebep ÖTV indirimi mi?

Sebep ÖTV indirimi mi?

Bir dönem Türkiye'de taksi esnafına sağlanan avantaj sayesinde, normalde yüksek ÖTV nedeniyle çok pahalıya satılan üst segment otomobiller daha düşük maliyetle satın alınıp taksiye dönüştürülebiliyormuş. Bu yüzden bazı şehirlerde Mercedes, BMW gibi lüks modeller taksi olarak görülmeye başlamış. Ancak uygulama kalkınca bu tür dönüşümler de büyük ölçüde sona ermiş. Bu araçların ise o dönemden kaldığı düşünülüyor.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
houseof

Lüksemburg da görmüştüm bu tarz taksileri ama adamlar dünyanın en zengin ülkesi. Şaka gibi