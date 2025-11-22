Mersin'deki Bir Taksi Durağında Bulunan Lüks Taksiler Sosyal Medyada Viral Oldu

Bir dönem Türkiye'de taksi esnafına sağlanan avantaj sayesinde, normalde yüksek ÖTV nedeniyle çok pahalıya satılan üst segment otomobiller daha düşük maliyetle satın alınıp taksiye dönüştürülebiliyormuş. Bu yüzden bazı şehirlerde Mercedes, BMW gibi lüks modeller taksi olarak görülmeye başlamış. Ancak uygulama kalkınca bu tür dönüşümler de büyük ölçüde sona ermiş. Bu araçların ise o dönemden kaldığı düşünülüyor.