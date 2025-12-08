Amerika’da Yaşayan Bir Kadın Türkiye'deki Kadınlara Anlattı: "Türkiye'de Amerikalı Aşkımızı Nasıl Buluruz?"

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DR1wWrIAHhE/
Bir ülkede kalıcı oturum izni elde etmenin en bilinen ve sık başvurulan yollarından biri, o ülkenin vatandaşı ile evlilik yapmak bildiğiniz üzere. Bu, çeşitli nedenlerle tercih edilen, genellikle hızlı ve etkili bir çözüm olarak görülen bir yöntem. Bunu yalnızca formalite olarak gerçekleştirenler de var, gitmek istedikleri ülkede hayatının aşkını bulacağına inananlar da.
Amerika'da yaşayan bir kadın, Türkiye'deki kadınlara nasıl Amerikalı birini bulabileceklerini anlattı. Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne yönlendiren kadının videosu insanları ikiye böldü.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Bir Adana İncirlik Üssü yapın"
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
