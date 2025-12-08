Amerika’da Yaşayan Bir Kadın Türkiye'deki Kadınlara Anlattı: "Türkiye'de Amerikalı Aşkımızı Nasıl Buluruz?"

Bir ülkede kalıcı oturum izni elde etmenin en bilinen ve sık başvurulan yollarından biri, o ülkenin vatandaşı ile evlilik yapmak bildiğiniz üzere. Bu, çeşitli nedenlerle tercih edilen, genellikle hızlı ve etkili bir çözüm olarak görülen bir yöntem. Bunu yalnızca formalite olarak gerçekleştirenler de var, gitmek istedikleri ülkede hayatının aşkını bulacağına inananlar da.

Amerika'da yaşayan bir kadın, Türkiye'deki kadınlara nasıl Amerikalı birini bulabileceklerini anlattı. Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne yönlendiren kadının videosu insanları ikiye böldü.