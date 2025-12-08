onedio
Amerika’da Yaşayan Bir Kadın Türkiye'deki Kadınlara Anlattı: "Türkiye'de Amerikalı Aşkımızı Nasıl Buluruz?"

Amerika'da Yaşayan Bir Kadın Türkiye'deki Kadınlara Anlattı: "Türkiye'de Amerikalı Aşkımızı Nasıl Buluruz?"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2025 - 09:46 Son Güncelleme: 08.12.2025 - 09:50

Bir ülkede kalıcı oturum izni elde etmenin en bilinen ve sık başvurulan yollarından biri, o ülkenin vatandaşı ile evlilik yapmak bildiğiniz üzere. Bu, çeşitli nedenlerle tercih edilen, genellikle hızlı ve etkili bir çözüm olarak görülen bir yöntem. Bunu yalnızca formalite olarak gerçekleştirenler de var, gitmek istedikleri ülkede hayatının aşkını bulacağına inananlar da. 

Amerika'da yaşayan bir kadın, Türkiye'deki kadınlara nasıl Amerikalı birini bulabileceklerini anlattı. Adana'da bulunan İncirlik Üssü'ne yönlendiren kadının videosu insanları ikiye böldü.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DR1wWrIAHhE/
Buradan izleyebilirsiniz;

"Bir Adana İncirlik Üssü yapın"

"Bir Adana İncirlik Üssü yapın"

“Türkiye’de Amerikalı aşkınızı bulmak için hemen Adana’ya gidiyorsunuz.' diyen kadın, Adana'da bulunan İncilirlik Üssü'nde bir sürü Amerikan askerinin olduğunu, dışarıya gezmeye çıktıklarında onlarla denk gelebileceğinizi söyledi. Yorumlarda gerçekten de benzer yöntemlerle eşiyle tanışan insanların olduğu görüldü. Fakat videoya tepki gösterenler de oldu.

twitter.com

