onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Almanya'ya Yaptığı Vize Başvurusu Sonucunu Kamera Karşısında Öğrenmek İsteyen Kadın Hayal Kırıklığına Uğradı

Almanya'ya Yaptığı Vize Başvurusu Sonucunu Kamera Karşısında Öğrenmek İsteyen Kadın Hayal Kırıklığına Uğradı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2025 - 13:37

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda, birçok kişi vize başvurularında olumsuz yanıtlar alıyor. Bu, özellikle Almanya'ya yapılan başvurularda daha çok görülüyor. Bu durum, başvuru sahipleri için büyük hayal kırıklığı yaratıyor ve maddi olarak da etkiliyor. Sadece seyahat konusunda değil, iş ya da eğitim için yurt dışına çıkmak isteyenler de büyük zorluk yaşıyor. 

Bir kadın kendisi, nişanlısı ve kardeşi için yaptığı vize başvurusunun sonucunu kamera karşısında öğrenmek istedi. Fakat 3 kere hayal kırıklığına uğradı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Belgeleri kendisi toplamış.

Belgeleri kendisi toplamış.

Vize başvurusunu doğru bir biçimde yapmak için aracı olan firmalar var fakat elbette belli bir ücret karşılığı yapılıyor. Ayrıca başvuru olumsuz olunca da geri ödeme yapılmıyor. Bu yüzden insanlar başvurularını kendileri yapmak istiyor. Almanya son dönemde özellikle gençler için bir hedef haline geldi. Pek çok genç Almanya'ya geri dönmemek üzere gidiyor. Bu yüzden Almanya'nın vize konusunda artık sıkı davrandığı düşünülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
5
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın