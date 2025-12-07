Almanya'ya Yaptığı Vize Başvurusu Sonucunu Kamera Karşısında Öğrenmek İsteyen Kadın Hayal Kırıklığına Uğradı

Son zamanlarda, birçok kişi vize başvurularında olumsuz yanıtlar alıyor. Bu, özellikle Almanya'ya yapılan başvurularda daha çok görülüyor. Bu durum, başvuru sahipleri için büyük hayal kırıklığı yaratıyor ve maddi olarak da etkiliyor. Sadece seyahat konusunda değil, iş ya da eğitim için yurt dışına çıkmak isteyenler de büyük zorluk yaşıyor.
Bir kadın kendisi, nişanlısı ve kardeşi için yaptığı vize başvurusunun sonucunu kamera karşısında öğrenmek istedi. Fakat 3 kere hayal kırıklığına uğradı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Belgeleri kendisi toplamış.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın