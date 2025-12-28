Liderlik Vasfın Yüzde Kaç?

Her birimizin içinde doğuştan gelen bir liderlik potansiyeli var. Ancak bazılarımız bu potansiyeli henüz tam anlamıyla keşfedememiş olabilir. Belki de sen de onlardan birisin; içinde bir lider var, ama henüz tam olarak sahneye çıkmamış. Belki de doğru insanlarla ve doğru ortamda olduğunda, içindeki bu liderlik ışığı parlamaya başlıyor. Belki de seninle aynı vizyonu paylaşan insanlarla bir araya geldiğinde, içindeki liderlik ruhu uyanıyor. Kendine güvenin arttıkça, liderlik reflekslerin de güçleniyor. Ancak bu süreçte biraz cesarete, biraz deneyime ihtiyacın var. Cesaretini topladıkça, deneyimlerin arttıkça, liderlik potansiyelin hızla yukarı çıkar. Belki de içindeki lideri keşfetmek için gereken tek şey, biraz daha cesaret ve deneyim. Belki de tek ihtiyacın olan şey, kendine olan inancını biraz daha güçlendirmek ve içindeki lideri serbest bırakmak. Sonuçta, her birimizin içinde bir lider yatıyor. Sadece doğru ortamı ve doğru insanları bulmak, kendimize olan inancımızı güçlendirmek ve cesaretimizi toplamak gerekiyor. İçindeki lideri serbest bırakmak için gereken tüm potansiyel zaten sende var. Sadece onu keşfetmek ve serbest bırakmak için biraz daha cesaret ve deneyime ihtiyacın var.