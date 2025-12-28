onedio
Liderlik Vasfın Yüzde Kaç?

İnci Döşer
28.12.2025 - 16:01

Bazıları odaya girer girmez yönü belli eder, bazılarıysa perde arkasından ipleri ustaca çeker. Liderlik bazen yüksek sesle konuşmak, bazen doğru anda susmak demektir. Peki sen hangi taraftasın? Bu test, liderlik reflekslerinin ne kadar güçlü olduğunu ve hangi tarzda ortaya çıktığını gösteriyor.

Hadi teste!

1. Grup içinde karar alınması gerektiğinde genelde ne yaparsın?

2. Beklenmedik bir sorun çıktığında ilk tepkin ne olur?

3. İnsanlar senden en çok ne konuda fikir ister?

4. Bir ekip çalışmasında seni en çok ne zorlar?

5. Bir plan yaparken önceliğin nedir?

6. Eleştiri aldığında ne hissedersin?

7. Bir toplantıda söz kesildiğinde ne yaparsın?

8. Sence lider dediğin kişi nasıl olmalı?

9. İnsanları motive etmen gerekse ne yaparsın?

10. Risk almak senin için…

Senin liderlik vasfın %90!

Bir lider olarak, senin güçlü liderlik kasların adeta bir çekim merkezi oluşturuyor. Kontrolü eline almakta hiçbir tereddüt yaşamıyorsun ve bu özelliğinle etrafındakilere güven veriyorsun. Kriz anlarında, sanki bir pusula gibi insanlar doğal olarak sana yöneliyor, çünkü senin kararlarının netliği ve duruşunun belirginliği onlara yol gösteriyor. Bazen belki de fazla baskın olduğunu düşünebilirsin, ama bu aslında senin yüksek sorumluluk bilincinden kaynaklanıyor. Senin liderliğin, belki yüksek sesli değil ama etkisi o kadar büyük ki, bir orkestra şefi gibi senin yönetiminde herkes kendi notalarını en iyi şekilde çalıyor. Sesin ne kadar yüksek olursa olsun, liderlik etkinin büyüklüğü ile ölçülmez. Senin liderliğin, sessiz ama derinden gelen bir etkiye sahip. Bu etki, senin liderliğinin gücünü ve etkileyiciliğini ortaya koyuyor. İşte bu yüzden, senin liderliğin sadece yüksek sesli değil, aynı zamanda etkisi büyük olan bir liderlik.

Senin liderlik vasfın %70!

Senin liderlik tarzın, gürültülü ve emir veren bir tavrın aksine, inanılmaz bir güven hissi yaratıyor. Sadece bir lider değil, aynı zamanda etkili bir dinleyici ve yönlendirici olman, çalışanların seninle birlikteyken kendilerini önemli ve değerli hissetmelerini sağlıyor. Bu, onların motivasyonlarını yükseltiyor ve işlerini daha iyi yapmalarını teşvik ediyor. Senin liderlik tarzın, bir otomobilin direksiyonuna benziyor. Gerektiğinde, direksiyon başına geçip ekibini doğru yöne yönlendiriyorsun. Ancak, aynı zamanda gerektiğinde geri çekilmeyi ve ekibinin kendi yeteneklerini ve becerilerini kullanmasına izin vermeyi de biliyorsun. Bu dengeli yaklaşım, ekibin hem bağımsızlık hem de rehberlik hissi yaşamasını sağlıyor. Liderlik tarzın, sadece kısa vadeli hedeflere odaklanmak yerine, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir vizyon üzerine kurulu. Bu, ekibin geleceğe yönelik güçlü bir yol haritasına sahip olmasını sağlıyor ve her bir bireyin kendi hedeflerini bu genel vizyonla uyumlu hale getirmesine yardımcı oluyor. Kısacası, senin liderliğin, sadece bir işi yönetmek değil, aynı zamanda bir ekibi yetiştirmek ve geliştirmek anlamına geliyor. Bu, hem iş hem de insanlar üzerinde olumlu ve kalıcı bir etki yaratıyor.

Senin liderlik vasfın %50!

Her birimizin içinde doğuştan gelen bir liderlik potansiyeli var. Ancak bazılarımız bu potansiyeli henüz tam anlamıyla keşfedememiş olabilir. Belki de sen de onlardan birisin; içinde bir lider var, ama henüz tam olarak sahneye çıkmamış. Belki de doğru insanlarla ve doğru ortamda olduğunda, içindeki bu liderlik ışığı parlamaya başlıyor. Belki de seninle aynı vizyonu paylaşan insanlarla bir araya geldiğinde, içindeki liderlik ruhu uyanıyor. Kendine güvenin arttıkça, liderlik reflekslerin de güçleniyor. Ancak bu süreçte biraz cesarete, biraz deneyime ihtiyacın var. Cesaretini topladıkça, deneyimlerin arttıkça, liderlik potansiyelin hızla yukarı çıkar. Belki de içindeki lideri keşfetmek için gereken tek şey, biraz daha cesaret ve deneyim. Belki de tek ihtiyacın olan şey, kendine olan inancını biraz daha güçlendirmek ve içindeki lideri serbest bırakmak. Sonuçta, her birimizin içinde bir lider yatıyor. Sadece doğru ortamı ve doğru insanları bulmak, kendimize olan inancımızı güçlendirmek ve cesaretimizi toplamak gerekiyor. İçindeki lideri serbest bırakmak için gereken tüm potansiyel zaten sende var. Sadece onu keşfetmek ve serbest bırakmak için biraz daha cesaret ve deneyime ihtiyacın var.

Senin liderlik vasfın %20!

Herkesin lider olma hayali vardır belki ama sen farklısın. Sen, lider olmayı değil, lideri güçlendirmeyi seçiyorsun. İşte bu yüzden sen, takımının gizli kahramanısın, görünmeyen ama olmazsa olmaz parçasısın. Herkesin yükünü omuzlarına alıyor, onların daha rahat nefes almasını sağlıyorsun. Kimi zaman bu, göz ardı edilen bir durum olabilir ancak senin için önemli olan takdir değil, huzur. Liderlik senin için bir kontrol meselesi değil, huzur meselesi. Kontrol etmeyi değil, dengeyi sağlamayı tercih ediyorsun. Bu, herkesin anlayabileceği bir durum olmayabilir ve bazıları bunu bir eksiklik olarak görebilir. Ancak sen biliyorsun ki bu, aslında farklı ve etkileyici bir güç biçimi. Herkesin lider olma çabası içindeyken, senin lideri güçlendiren pozisyonun aslında çok daha değerli. Sen, takımın sessiz ama etkili gücüsün ve bu da seni vazgeçilmez kılıyor.

