Bu Sefer Tavsiye Beylere: Bir İlişki Danışmanı Sevgili Olurken İki Kere Düşünülmesi Gereken Kadınları Sıraladı

Her ilişkinin kendi içinde bir dinamiği, her bireyin ilişkiden beklentisi farklı. Bu sebeple genelleme yapılarak verilen tavsiyeler pek çok insanda karşılık bulamıyor. Her birimiz farklıyız ve bu farklılıklarımız, ilişkilerimizi de benzersiz kılıyor. Bu nedenle, ilişkiler üzerine verilen genel geçer tavsiyelerin herkes için doğru olmayabileceğini anlamak önemli. Kendi ilişkimizin dinamiklerini anlamak ve beklentilerimizi doğru bir şekilde ifade etmek, sağlıklı bir ilişki için en önemli adımlardan biri.