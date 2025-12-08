onedio
Bu Sefer Tavsiye Beylere: Bir İlişki Danışmanı Sevgili Olurken İki Kere Düşünülmesi Gereken Kadınları Sıraladı

Bu Sefer Tavsiye Beylere: Bir İlişki Danışmanı Sevgili Olurken İki Kere Düşünülmesi Gereken Kadınları Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2025 - 09:04

Günümüzde sosyal medya platformları, ilişki konusunda önerilerde bulunan kişilerle dolu. Kendilerini uzman olarak tanımlayan bu bireyler, hem kadınlara hem de erkeklere yönelik çeşitli tavsiyeler sunuyor. Kadınları ve erkekleri tek tip varlıklarmış gibi ele alarak verilen tavsiyeler ve birbirinden farklı yorumlar kafaları allak bullak ediyor haliyle. 

İlişki Danışmanı Şeyma Yazar erkeklere, sevgili olurken iki kere düşünmeleri gereken kadınları sıraladı. Fakat liste beylerin pek hoşuna gitmedi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Geriye ne kaldı?

Geriye ne kaldı?

Her ilişkinin kendi içinde bir dinamiği, her bireyin ilişkiden beklentisi farklı. Bu sebeple genelleme yapılarak verilen tavsiyeler pek çok insanda karşılık bulamıyor. Her birimiz farklıyız ve bu farklılıklarımız, ilişkilerimizi de benzersiz kılıyor. Bu nedenle, ilişkiler üzerine verilen genel geçer tavsiyelerin herkes için doğru olmayabileceğini anlamak önemli. Kendi ilişkimizin dinamiklerini anlamak ve beklentilerimizi doğru bir şekilde ifade etmek, sağlıklı bir ilişki için en önemli adımlardan biri.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
