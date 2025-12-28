Sevgili Başak, yılın son haftasında tamamlanması gereken işlerin mi var? Eğer öyleyse, bu hafta o işleri tamamlamanın verdiği tatmin duygusunu yaşayabilirsin. Bu, senin için hem rahatlatıcı hem de motive edici olabilir. Ancak Merkür ile Satürn karesi de bir yandan iç sesini daha da yüksek bir sesle duymanı sağlayarak 'yeterince iyi miyim?' sorusunu canlandırıyor zihninde. İşte bu sayede yıl bitmeden en iyisi olduğunu kanıtlıyorsun kendine de iş dünyasına da!

Tam da bu noktada, yeni yıla girdiğimizde Merkür'ün Oğlak burcuna geçişiyle birlikte daha keyifli ve üretken bir enerjiyle dolacaksın. Hobilerin, yaratıcı projelerin ya da kişisel girişimlerin artık daha ciddi bir hal alacak. Kendine olan güveninle, 2026 yılında hayallerini somut birer kazanca dönüştürme fırsatı bulacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Yengeç burcundaki Dolunay, romantik ilişkin ve gelecek beklentilerinle ilgili bir netleşme getiriyor. Belki de partnerinle aynı yöne bakıp bakmadığınız her zamankinden çok daha önemli hale gelebilir. Zira Dolunay, seni kalbinden besleyen insanları seçmeni istiyor. Yeni yıla girerken kalbinde kime yer açtığını bilinçli bir şekilde seçmek, senin için en iyi yol olacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…