Sevgili Başak, yılın son haftasına girerken, üzerinde çalıştığın projelerin son rötuşlarını mı yapıyorsun? Eğer durum buysa, bu hafta sonuçları gözlemlemenin verdiği o tatmin duygusunu sonuna kadar yaşayabilirsin. Bu durum, senin için hem bir rahatlama kaynağı olacak hem de motivasyonunu artıracak. Ancak gökyüzündeki Merkür ve Satürn karesi, iç sesini daha yüksek bir volümde duymanı sağlıyor ve 'Acaba yeterince iyi miyim?' sorusunu zihninde yankılandırıyor. Ama merak etme, bu durum senin yıl bitmeden en iyisi olduğunu kanıtlamanı sağlıyor, hem kendine hem de profesyonel çevrene!

Bir yandan da yeni yıla girişimizle birlikte Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi, daha neşeli ve üretken bir enerjiyle dolduracak seni. Hobilerin, yaratıcı projelerin ya da kişisel girişimlerin artık daha ciddi bir boyut kazanacak. Kendine olan inancınla, 2026 yılında hayallerini somut birer kazanca dönüştürme fırsatı bulacaksın. Bu yıl, hayallerini gerçekleştirmeye var mısın? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…