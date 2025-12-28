Sevgili Başak, bu hafta sağlıkla ilgili konularda attığın adımların meyvelerini toplamaya başlayabilirsin. Her sabah yürüyüşe çıkmak, sağlıklı beslenme düzenine geçmek ya da düzenli yoga seanslarına katılmak gibi rutinlerin, belki de bir süredir devam eden bir tedavi süreci, sonunda somut sonuçlarını göstermeye başlayabilir.

Zira Merkür ile Satürn karesi, bu hafta sana sabırlı olmanın ödülünü veriyor. Artık tüm bu çabalarının karşılığını almanın zamanı geldi. Tabii yeni yıl ile beraber yeni bir sağlık hedefi belirlemek, belki de mevcut rutinlerini daha da geliştirmek de isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…