Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Aralık - 4 Ocak Başak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Aralık - 4 Ocak haftasında Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu hafta sağlıkla ilgili konularda attığın adımların meyvelerini toplamaya başlayabilirsin. Her sabah yürüyüşe çıkmak, sağlıklı beslenme düzenine geçmek ya da düzenli yoga seanslarına katılmak gibi rutinlerin, belki de bir süredir devam eden bir tedavi süreci, sonunda somut sonuçlarını göstermeye başlayabilir.

Zira Merkür ile Satürn karesi, bu hafta sana sabırlı olmanın ödülünü veriyor. Artık tüm bu çabalarının karşılığını almanın zamanı geldi. Tabii yeni yıl ile beraber yeni bir sağlık hedefi belirlemek, belki de mevcut rutinlerini daha da geliştirmek de isteyebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

