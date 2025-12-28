onedio
29 Aralık - 4 Ocak Başak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Başak Burcu right-white
29 Aralık 2025 - 4 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.12.2025 - 18:01

Başak ve yükselen Başak burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Aralık - 4 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Başak ve yükselen Başak burçlarının 29 Aralık - 4 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, yılın son haftasında aşk hayatında büyük bir etkiye sahip olacak olan Yengeç burcundaki Dolunay'dan söz edeceğiz. Zira bu Dolunay, romantik ilişkin ve gelecek beklentilerinle ilgili bir netleşme getiriyor. Belki de partnerinle aynı yöne bakıp bakmadığınız, hayallerinizin ve hedeflerinizin ne kadar örtüştüğü konusu, her zamankinden çok daha önemli hale gelebilir. 

Artık gökyüzü bile, seni kalbinden besleyen, seni anlayan ve destekleyen insanları seçmeni istiyor. Hatta bu, sadece romantik ilişkilerin için değil, aynı zamanda dostluklar ve aile ilişkilerin için de geçerli olabilir.

Yeni yıla girerken, kalbinde kime yer açtığını bilinçli bir şekilde seçmek ise senin için mutluluğun habercisi olacaktır. Üstelik bu gerçek duygularla kendini enerjik ve huzurlu hissetmeni de sağlayacaktır! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

