Sevgili Başak, yılın son haftasında aşk hayatında büyük bir etkiye sahip olacak olan Yengeç burcundaki Dolunay'dan söz edeceğiz. Zira bu Dolunay, romantik ilişkin ve gelecek beklentilerinle ilgili bir netleşme getiriyor. Belki de partnerinle aynı yöne bakıp bakmadığınız, hayallerinizin ve hedeflerinizin ne kadar örtüştüğü konusu, her zamankinden çok daha önemli hale gelebilir.

Artık gökyüzü bile, seni kalbinden besleyen, seni anlayan ve destekleyen insanları seçmeni istiyor. Hatta bu, sadece romantik ilişkilerin için değil, aynı zamanda dostluklar ve aile ilişkilerin için de geçerli olabilir.

Yeni yıla girerken, kalbinde kime yer açtığını bilinçli bir şekilde seçmek ise senin için mutluluğun habercisi olacaktır. Üstelik bu gerçek duygularla kendini enerjik ve huzurlu hissetmeni de sağlayacaktır! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…