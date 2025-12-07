onedio
Öfke Anında Ağızdan Çıkana Dikkat! Bir Avukat Boşanmalara Sebep Olabilen Cümleleri Sıraladı

Öfke Anında Ağızdan Çıkana Dikkat! Bir Avukat Boşanmalara Sebep Olabilen Cümleleri Sıraladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2025 - 09:56

Bazen duygusal yoğunluk anlarında, özellikle de sinirli olduğumuzda, kontrolümüz dışında istemediğimiz sözler ağzımızdan çıkabiliyor. Bu durum, duygusal tepkilerimizin dilimizi ve düşüncelerimizi esir almasının bir sonucu. Bunun sonucunda genel olarak pişmanlık duyarız, söylediklerimizi geri almak isteriz. Ancak ne yazık ki, bunun geri dönüşü yok ve karşı tarafta hiç hesap edemeyeceğimiz kadar büyük yaralar açabilir. 

Av. Kübra Okudan boşanmalara sebep olabilecek cümleleri sıraladı. Genel olarak öfke anında ağızlardan çıkan bu cümleler, öfke kontrolü üzerine düşündürdü.

Av. Kübra Okudan boşanmaya sebep olan cümleleri şöyle sıraladı;

• Sen adam mısın?

• Sen insan mısın?

• Sen erkek misin?

• Beceriksizsin.

• İşe yaramazsın.

• Filancanın eşi senden iyi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
