Meslek Hayatında İlk Kez Bir Hastasını Kaybeden Doktor Yaşadığı Duyguyu Gözyaşları ile Anlattı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DR40Jt...
Doktorluk, hayat kurtarmak ve insanlara yardım etmek üzerine kurulu bir meslek olsa da, bazen hastaların hayatını kurtarmak mümkün olmayabiliyor elbette. Bu durum, doktorların meslek hayatlarında kaçınılmaz olarak karşılaştıkları ve belki de en zorlandıkları durum. Bu, doktorların hem profesyonel hem de duygusal olarak en zorlandıkları anlardan biridir fakat bir süre sonra her biri bu duruma alışıyor.
'doc.trakyali' isimli genç doktor, ilk kez bir hastasını kaybettiğini gözyaşları içinde anlattı. Kendisine pek çok meslektaşından destek yorumları geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Beni çok derinden etkileyen bi durum oldu."
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın