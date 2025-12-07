onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Meslek Hayatında İlk Kez Bir Hastasını Kaybeden Doktor Yaşadığı Duyguyu Gözyaşları ile Anlattı

Meslek Hayatında İlk Kez Bir Hastasını Kaybeden Doktor Yaşadığı Duyguyu Gözyaşları ile Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2025 - 09:38 Son Güncelleme: 07.12.2025 - 09:39

İçerik Devam Ediyor

Doktorluk, hayat kurtarmak ve insanlara yardım etmek üzerine kurulu bir meslek olsa da, bazen hastaların hayatını kurtarmak mümkün olmayabiliyor elbette. Bu durum, doktorların meslek hayatlarında kaçınılmaz olarak karşılaştıkları ve belki de en zorlandıkları durum. Bu, doktorların hem profesyonel hem de duygusal olarak en zorlandıkları anlardan biridir fakat bir süre sonra her biri bu duruma alışıyor. 

'doc.trakyali' isimli genç doktor, ilk kez bir hastasını kaybettiğini gözyaşları içinde anlattı. Kendisine pek çok meslektaşından destek yorumları geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DR40Jt...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Beni çok derinden etkileyen bi durum oldu."

"Beni çok derinden etkileyen bi durum oldu."

Daha önce de özellikle acil serviste hayatını kaybeden hastalara şahit olduğunu söyleyen doktor, ilk kez ilgilendiği ve bağ kurduğu bir hastasını kaybetmenin verdiği hissiyatı paylaştı. Bunu meslek hayatında pek çok kez deneyimlemiş diğer doktorlardan tavsiyeler gelirken, pek çok kişi de bir doktorun hastasına bu kadar içten yaklaştığını görmekten duydukları mutluluğu anlattı.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın