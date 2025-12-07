Meslek Hayatında İlk Kez Bir Hastasını Kaybeden Doktor Yaşadığı Duyguyu Gözyaşları ile Anlattı

Doktorluk, hayat kurtarmak ve insanlara yardım etmek üzerine kurulu bir meslek olsa da, bazen hastaların hayatını kurtarmak mümkün olmayabiliyor elbette. Bu durum, doktorların meslek hayatlarında kaçınılmaz olarak karşılaştıkları ve belki de en zorlandıkları durum. Bu, doktorların hem profesyonel hem de duygusal olarak en zorlandıkları anlardan biridir fakat bir süre sonra her biri bu duruma alışıyor.

'doc.trakyali' isimli genç doktor, ilk kez bir hastasını kaybettiğini gözyaşları içinde anlattı. Kendisine pek çok meslektaşından destek yorumları geldi.