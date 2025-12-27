onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkolog Iraz Gülbay Anlattı: Ekmeği Neden Öpüp Başımıza Koyarız?

Türkolog Iraz Gülbay Anlattı: Ekmeği Neden Öpüp Başımıza Koyarız?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.12.2025 - 22:53 Son Güncelleme: 27.12.2025 - 23:05

İçerik Devam Ediyor

Ekmek, kültürümüzde sadece bir besin maddesi olmanın ötesinde, emeğin sembolü olarak kabul edilmiştir. Ekmeğin üretimi başlı başına bir yolculuk. Bu nedenle ekmeğe verilen değer de büyük. Peki yerde gördüğümüz bir ekmeği öpüp başımıza koymamızın sebebini ve tam olarak nereden geldiğini biliyor muydunuz?

Türk dili, kültürü ve tarihi ile ilgili verdiği bilgilerle genel kültürümüze genel kültür katan Iraz Gülbay, ekmeğin Türk kültüründeki yerini ve önemini anlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSh5_T9DOxk/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Iraz Gülbay, ekmeğin tarihsel süreçteki yerini ve önemini şöyle özetliyor;

Iraz Gülbay, ekmeğin tarihsel süreçteki yerini ve önemini şöyle özetliyor;

'Yerde ekmek gördüğünüzde öpüp başınıza koyuyor musunuz?

Ekmek, Türk geleneğinde kutsal kabul edilir. Yerde görülen bir ekmek parçasının öpülüp başa koyularak yüksek bir yere kaldırılması, ona duyulan saygının bir göstergesidir.

Tarihsel olarak Anadolu bir buğdayın anavatanıdır. Halkın en temel geçim kaynağı ve doyma aracı ekmek olduğu için, iş yerlerine “ekmek teknesi”, geçim derdine “ekmek davası”, iş bulmaya ise “ekmeğini eline almak” denir. Hayatın merkezi ekmek etrafında döner burada ekmek “yaşamı” temsil eder.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın