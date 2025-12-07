Bir Kadın Nikahta Eşinin Elini Sıkmak İsteyen Kadın Nikah Memuruna İzin Vermedi

İlişkilerin karmaşık dünyasında kıskançlık, en tartışmalı konulardan biri. Kimi insanlar için bu duygu, sevginin bir göstergesi ve ilişkinin doğal bir parçası olarak kabul edilirken; kimileri ise kıskançlığı, bireyin özgüven eksikliğinin bir yansıması ve sağlıksız bir durum olarak nitelendiriyor. Her duygunun olduğu gibi kıskançlığın da ilişkiler üzerindeki etkisi, dozuna ve nasıl yönetildiğine göre değişiyor.
Bir kadın, nikahları sırasında kendilerini tebrik etmeyen nikah memurunun, eşinin elini sıkmasına izin vermeedi. Kadının kıskançlığının boyutu pes dedirtti.
Kıskançlık ilişkiyi zehirleyen bir unsur olabilir.
