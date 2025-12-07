onedio
Bir Kadın Nikahta Eşinin Elini Sıkmak İsteyen Kadın Nikah Memuruna İzin Vermedi

Bir Kadın Nikahta Eşinin Elini Sıkmak İsteyen Kadın Nikah Memuruna İzin Vermedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2025 - 15:51

İlişkilerin karmaşık dünyasında kıskançlık, en tartışmalı konulardan biri. Kimi insanlar için bu duygu, sevginin bir göstergesi ve ilişkinin doğal bir parçası olarak kabul edilirken; kimileri ise kıskançlığı, bireyin özgüven eksikliğinin bir yansıması ve sağlıksız bir durum olarak nitelendiriyor. Her duygunun olduğu gibi kıskançlığın da ilişkiler üzerindeki etkisi, dozuna ve nasıl yönetildiğine göre değişiyor. 

Bir kadın, nikahları sırasında kendilerini tebrik etmeyen nikah memurunun, eşinin elini sıkmasına izin vermeedi. Kadının kıskançlığının boyutu pes dedirtti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kıskançlık ilişkiyi zehirleyen bir unsur olabilir.

Kıskançlık ilişkiyi zehirleyen bir unsur olabilir.

Kıskançlık, karşımızdaki kişiyi kaybetme korkusu ve onun başkası tarafından elde edilme endişesi ile beslenen bir duygu. Bu duygular, özellikle güvensizlik ve özgüven eksikliği yaşayan kişilerde daha yoğun yaşanabiliyor. Bu yüzden bazen ilişkileri zehirleyen bir unsur haline gelebiliyor. Bu nedenle, kıskançlık duygusunu kontrol altında tutmak, hislerini ve endişelerini sağlıklı bir şekilde ifade etmek, ilişkilerin sağlıklı ve mutlu bir şekilde devam etmesi için önemli.

twitter.com
twitter.com

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Arwen

Hayattaki tek başarısı koca bulmak olunca kafese kapatır böyleleri. Medeniyet terk şu an. İmam nikâhı neyine yetmedi kızz?

Cübbeli Palpatine Hoca

Masallarla büyüyen Sümeyye nereden bilsin medeniyeti görgüyü?

Izsel

Rezalet