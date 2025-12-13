onedio
Pazarda Limon Satan Bir Adamın Limonları Sulu Göstermek İçin Kullandığı Yöntem Anbean Kaydedildi

Pazarda Limon Satan Bir Adamın Limonları Sulu Göstermek İçin Kullandığı Yöntem Anbean Kaydedildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.12.2025 - 19:24

Market ve pazarlarda yiyecek ve içeceklerin daha taze görünmesi için hileler yapılabiliyor. Müşterilerin dikkatini çekmek ve satışları artırmak için, ürünlerin daha taze ve çekici görünmesini sağlayacak çeşitli taktikler kullanılabiliyor. Çeşitli ışık oyunları, görüntüleri ile ilgili düzenlemeler yaygın olarak kullanılıyor. Ancak, bu tür uygulamaların etik sınırlar içerisinde kalması ve tüketicinin haklarının korunması gerekiyor. 

Pazarda limon satan bir adamın, limonlarını daha sulu göstermek için kullandığı yöntem görüntülendi. Pazarcının rahatlığı ve kullandığı yöntem pes dedirtti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Limonları tek tek suya batırdı!

Limonları tek tek suya batırdı!

Limonlarını sıkmadan önce suya batıran pazarcı, ardından müşterilerine su limondan çıkıyormuş gibi gösterdi. Daha önce de bir kavuncunun kavunlarını daha tatlı göstermek için müşterilerine tattırmadan önce elma suyu sıktığını görmüştük. Bu tarz hileleri özellikle ekonomik olarak zor bir dönemden geçen vatandaşlarımızın omzuna daha fazla yük bindiriyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
