Koyun Saymak Böyle Bir Şey mi? Koyunlara Yapılan Aşırı Hızlı Gebelik Muayenesi İzleyenleri Hipnotize Etti

Pelin Yelda Göktepe
09.12.2025 - 11:26

Veterinerlik, hem zor hem de keyifli bir meslek. Hayvanları tedavi etmek, onların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak, sürekli onlarla iç içe olmak bu mesleğin en güzel yanlarından biri. Ancak, veterinerlik aynı zamanda büyük bir sorumluluk gerektiriyor elbette. Her bir hayvanın sağlığı, veterinerin elinde ve bu, büyük bir özveri ve dikkat gerektiriyor. Problemini anlatamayan bu canlıların derdini çözebilmek elbette hem fiziksel hem psikolojik olarak zor.

Bir koyun sürüsüne gebelik testi yapan veterinerin o anları sosyal medyada beğeni topladı. Büyük bir hızla gerçekleştirdiği muayene izleyenleri adeta hipnotize etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Gerçek hattta koyun saymak."

Kimileri videoda veterinerin hızına odaklanırken kimileri ise koyunlarının sahibinin kaç koyunu olacağını hesaplamaya çalıştı. Video insanlara, uykuya dalabilmek için kullanılan koyun sayma metodunu hatırlattı.

