Maske Bile Yok: Bir Geri Dönüşüm Tesisinde Çekilen Görüntüler İş Sağlığı Kurallarını Sorgulattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.12.2025 - 11:16 Son Güncelleme: 08.12.2025 - 11:17

İş sağlığı ve güvenliği, her alanda büyük bir öneme sahip. İş yerindeki her bireyin sağlık ve güvenlik hakları, işverenlerin en önemli sorumluluklarından biri. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak için önemli. Bu nedenle, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli olmaları ve bu konuda gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Aksi taktirde sonuçları oldukça acı olabiliyor.

Bir geri dönüşüm tesisinde sıradan bir iş gününde çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu. Çalışanlara herhangi bir hijyen önlemi aldırılmamış olması tepki çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Maske bile yok!

Geri dönüşüm tesislerinde toz, kimyasal ve biyolojik riskler bulunuyor. Bu nedenle solunum koruyucu ürünlerin kullanımı zorunlu olmalı. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre işverenler bunları sağlamakla yükümlü. Aski taktirde solunum yolu enfeksiyonları, kanser riski, akciğer hastalıklarının görülmesi olası. Aynı zamanda mikropların kıyafetlere bulaşmaması için koruyucu kıyafetler, elle doğrudan temas edilmemesi için de eldiven gerekiyor.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
