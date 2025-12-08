Maske Bile Yok: Bir Geri Dönüşüm Tesisinde Çekilen Görüntüler İş Sağlığı Kurallarını Sorgulattı

İş sağlığı ve güvenliği, her alanda büyük bir öneme sahip. İş yerindeki her bireyin sağlık ve güvenlik hakları, işverenlerin en önemli sorumluluklarından biri. İş sağlığı ve güvenliği, çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak için önemli. Bu nedenle, işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçli olmaları ve bu konuda gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Aksi taktirde sonuçları oldukça acı olabiliyor.

Bir geri dönüşüm tesisinde sıradan bir iş gününde çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu. Çalışanlara herhangi bir hijyen önlemi aldırılmamış olması tepki çekti.