Ayda 290 Euro: Güney Kore’ye Taşınan Bir Yayıncı, Kaldığı 6,5 Metrekarelik Dairesini Gösterdi

Günümüzde artık çok odalı, büyük evler yerine küçük yaşam alanları tercih ediliyor. Özellikle sık seyahat edenler için küçük kiralık evler ve odalar daha işlevsel oluyor. Çünkü küçük evler, seyahatlerde daha ekonomik ve pratik bir seçenek oluyor. Bu durum, modern yaşamın getirdiği hızlı ve dinamik yapının bir sonucu. Fakat son zamanlarda 'küçük ev' kavramı da fazla küçük hale geldi.

Güney Kore’ye taşınan bir yayıncı, 6,5 metrekarelik evini tanıttı. Yerinden kımıldamadan tüm evini gösteren kadının videosuna pek çok farklı yorum geldi.