onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Ayda 290 Euro: Güney Kore’ye Taşınan Bir Yayıncı, Kaldığı 6,5 Metrekarelik Dairesini Gösterdi

Ayda 290 Euro: Güney Kore’ye Taşınan Bir Yayıncı, Kaldığı 6,5 Metrekarelik Dairesini Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.12.2025 - 14:10

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde artık çok odalı, büyük evler yerine küçük yaşam alanları tercih ediliyor. Özellikle sık seyahat edenler için küçük kiralık evler ve odalar daha işlevsel oluyor. Çünkü küçük evler, seyahatlerde daha ekonomik ve pratik bir seçenek oluyor. Bu durum, modern yaşamın getirdiği hızlı ve dinamik yapının bir sonucu. Fakat son zamanlarda 'küçük ev' kavramı da fazla küçük hale geldi. 

Güney Kore’ye taşınan bir yayıncı, 6,5 metrekarelik evini tanıttı. Yerinden kımıldamadan tüm evini gösteren kadının videosuna pek çok farklı yorum geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ayda 290 Euro kirası var.

Ayda 290 Euro kirası var.

Kirası ve konumu göz önünde bulundurulduğunda pek çok kişi odayı oldukça mantıklı buldu. Özellikle zamanının çoğunu dışarda geçirenler için elbette mantıklı bir seçenek. Fakat yaşam alanında konfora ve rahatlığa önem verenler, evin boyutuna anlam veremedi haliyle. Fakat bu tarz yaşam alanları giderek artacak gibi görünüyor.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın