Geçirdiği Kaza Sonucu Bir Ayağını Kaybeden Kadın Toplu Taşımada Yaşadığı Problemleri Anlattı

Engelli bireyler gelişen teknoloji ve planlama imkanlarına rağmen hala günlük yaşamda, pek çok zorluk yaşıyor. Özellikle şehir planlamasındaki eksiklikler, toplu taşıma ve kaldırımların yetersizliği sebebiyle bağımsız hareket etme özgürlükleri kısıtlanıyor. Tüm bu fiziksel engellere ek olarak, toplumsal farkındalık düzeyinin düşük olması da onların sosyal hayata tam anlamıyla dahil olmasını ve eşit fırsatlardan yararlanmasını engelliyor.
Geçirdiği kaza sonucu bir ayağını kaybeden 'tubyslife' isimli sosyal medya kullanıcısı toplu taşımada yaşadığı zorlukları anlattı. Genç kadının anlattıkları insanlığımızı sorgulattı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Toplu taşıma en büyük problem.
👇
