Bir Film Klişesi Olan "Çarpışarak Tanışma" Olayını Gerçek Hayata Taşıyan Genç İnsanların Tepkisini Paylaştı

Edebiyatın, dizilerin ve sinemanın en eski ve en değişmeyen klişelerinden biri, çarpışarak tanışma sahneleri bildiğiniz üzere. Bu olay ister bir romanın sayfalarında, ister bir filmde olsun her zaman izleyici ve okuyucuların ilgisini çekiyor. Klişe olmasına rağmen, hala etkileyici ve merak uyandırıcı bir unsur olarak kullanılıyor. Ellerinde kitaplar olan bir kadın, dikkatsiz ve acelesi olan bir adamla çarpışıyor, kitaplar yere saçılıyor, birlikte toplamaya başladıkları sırada da göz göze geliyorlar ve sonunda aşk kaçınılmaz oluyor. Peki bu sahne gerçek hayatta yaşansaydı?

'furkanunalx' isimli bir içerik üreticisi, böyle bir mizanseni sokakta canlandırdı. İnsanlar sadece izleyerek bile mutlu oldu. Gençlerin bu olay karşısındaki heyecanlı hareketleri ise kalpleri ısıttı.