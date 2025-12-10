onedio
Bir Film Klişesi Olan "Çarpışarak Tanışma" Olayını Gerçek Hayata Taşıyan Genç İnsanların Tepkisini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.12.2025 - 11:11

Edebiyatın, dizilerin ve sinemanın en eski ve en değişmeyen klişelerinden biri, çarpışarak tanışma sahneleri bildiğiniz üzere. Bu olay ister bir romanın sayfalarında, ister bir filmde olsun her zaman izleyici ve okuyucuların ilgisini çekiyor. Klişe olmasına rağmen, hala etkileyici ve merak uyandırıcı bir unsur olarak kullanılıyor. Ellerinde kitaplar olan bir kadın, dikkatsiz ve acelesi olan bir adamla çarpışıyor, kitaplar yere saçılıyor, birlikte toplamaya başladıkları sırada da göz göze geliyorlar ve sonunda aşk kaçınılmaz oluyor. Peki bu sahne gerçek hayatta yaşansaydı?

'furkanunalx' isimli bir içerik üreticisi, böyle bir mizanseni sokakta canlandırdı. İnsanlar sadece izleyerek bile mutlu oldu. Gençlerin bu olay karşısındaki heyecanlı hareketleri ise kalpleri ısıttı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOTqILCCNHW/
Olaya şahit olan gençlerden biri mutluluktan yuvarlanmaya başladı.

O videolara birbirinden güzel yorumlar da geldi;

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
