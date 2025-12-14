onedio
Paris'e Giden Bir Türk Farkında Olmadan Dolandırıldığı Anları Kaydetti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.12.2025 - 09:37

Paris, Roma ve Barcelona gibi büyük metropoller, ne yazık ki dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının sıkça yaşandığı yerler haline geldi. Bu şehirlerin kalabalık ve hareketli yapısı, fırsatçılar için adeta bir çekim merkezi oluşturuyor haliyle. Bu durum, hem yerel halkı hem de turistleri olumsuz etkiliyor. Sosyal medyada pek çok kişi, başlarına gelen olayları anlatarak insanları bazı konularda uyarıyor. 

Paris'e giden bir Türk de bilet aldığı sırada nasıl dolandırıldığını paylaştı. Farkında olmadan dolandırıldığı anları kaydeden adamın videosu pek çok kişiye uyarı oldu.

Paris'teki bu dolandırıcılık yöntemi ne?

Bu aslında pek çok ülkede, turistler için yapılan bir tuzak. Dolandırıcı kendisini bir metro görevlisi gibi tanıtıp yardım bahanesiyle turistleri ağına düşürüyor. Makineyi kafa karıştıracak kadar hızlı kullanıyor. Sınırsız kullanılabilecek bir kart aldıklarını söylüyor fakat o sırada hali hazırda elinde bulunan muhtemelen sınırlı kullanıma sahip ya da geçersiz bir kartı, makineden almış gibi turistlere veriyor. Ayrıca normalde olması gerekenden çok daha fazla ücret alıyor. Bu videoda da kadının aslında 31 Euro civarı tutan bir işlem üzerinden turistlerden elden 60 Euro nakit aldığı görülüyor.

