Paris'e Giden Bir Türk Farkında Olmadan Dolandırıldığı Anları Kaydetti

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/1999...
Paris, Roma ve Barcelona gibi büyük metropoller, ne yazık ki dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarının sıkça yaşandığı yerler haline geldi. Bu şehirlerin kalabalık ve hareketli yapısı, fırsatçılar için adeta bir çekim merkezi oluşturuyor haliyle. Bu durum, hem yerel halkı hem de turistleri olumsuz etkiliyor. Sosyal medyada pek çok kişi, başlarına gelen olayları anlatarak insanları bazı konularda uyarıyor.
Paris'e giden bir Türk de bilet aldığı sırada nasıl dolandırıldığını paylaştı. Farkında olmadan dolandırıldığı anları kaydeden adamın videosu pek çok kişiye uyarı oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Paris'teki bu dolandırıcılık yöntemi ne?
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın