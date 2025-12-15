onedio
Bir Korku Evine Giden Çiftin Başına Gelen İlginç Olay İzleyenleri Kahkahaya Boğdu

15.12.2025 - 15:33

Son zamanlarda, korku evleri büyük bir popülerlik kazandı bildiğiniz üzere. Bu mekanlar, adrenalin arayanlar ve gerilim dolu deneyimler yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek haline geldi. Korku evleri, genellikle beklenmedik sürprizlerle dolu. Her şeyin sahne olduğu bilinerek gidilse de içerisinin atmosferi tüm cesareti kırabiliyor. 

Korku evine giden bir çiftin başına ilginç bir olay geldi. Çiftin korku evi macerası ürpertici değil kahkaha dolu bir anıya dönüştü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Sevgilisini bırakıp yaratığı aldı.

Arkalarından korku evi çalışanı yaklaşınca panikten eli ayağına dolaşan genç ilk bulduğu ele yapışarak koşmaya başladı. Koşunun sonunda sevgilisini karşısında görünce yanlış kişiyi sürüklediğini farkeden gencin o anları, korku evi kamerasına anbean yansıdı.

