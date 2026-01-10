TikTok, Iphone 4'leri Bir Kez Daha Popüler Hale Getirdi

Tahmin edileceği üzere 2010’da piyasaya çıkan iPhone 4, günümüz mobil güvenlik standartlarının oldukça gerisinde kalıyor. Cihaz, on yılı aşkın süredir yazılım desteği almıyor; iPhone 4 için yayımlanan son güncelleme 2014’te sunuldu.

Bu nedenle 2026’da, hatta 2020’de bile, iPhone 4’ün internete bağlı şekilde güvenilir bir cihaz olarak görülmemesi gerektiğini hatırlatmak önemli. Apple, bu modelin destek süresi sona erdikten sonra çok sayıda kritik güvenlik açığını kapattı ancak bu yamaların hiçbiri iPhone 4’e uygulanmadı.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, Apple hesabınızı ve kişisel verilerinizi korumak için bazı temel güvenlik önlemlerini almanız şart. İyi haber ise, bu önlemlerin iPhone 4 ile fotoğraf çekmenize engel olmaması.