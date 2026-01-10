TikTok, Iphone 4'leri Bir Kez Daha Popüler Hale Getirdi
Apple’ın bugüne kadarki en gelişmiş kameralara sahip iPhone 17 serisini tanıtmasının üzerinden henüz birkaç ay geçmişken, bazı kullanıcılar dikkat çekici bir şekilde eski modellere yönelmeye başladı. TikTok’ta hızla yayılan ve “tuhaf” olarak nitelendirilen yeni trendde, iPhone 4’e dönüş akımı öne çıkıyor.
TikTok'un "nostalji" akımı Iphone 4'ü yeniden moda yaptı.
Uzmanlar güvenlik risklerine dikkat çekti.
Apple hesabınızla giriş yapmayın.
