TikTok, Iphone 4'leri Bir Kez Daha Popüler Hale Getirdi

Hakan Karakoca
10.01.2026 - 20:06

Apple’ın bugüne kadarki en gelişmiş kameralara sahip iPhone 17 serisini tanıtmasının üzerinden henüz birkaç ay geçmişken, bazı kullanıcılar dikkat çekici bir şekilde eski modellere yönelmeye başladı. TikTok’ta hızla yayılan ve “tuhaf” olarak nitelendirilen yeni trendde, iPhone 4’e dönüş akımı öne çıkıyor.

TikTok'un "nostalji" akımı Iphone 4'ü yeniden moda yaptı.

AppleInsider’a göre son haftalarda TikTok’ta iPhone 4 kullanan paylaşımlar belirgin şekilde arttı. “Nostalji” başlığı altında yayılan bu akımda, iPhone 4’le çekilen grenli fotoğraflar öne çıkıyor. Ancak 2010’da çıkan bir cihaza yönelen gençler, beraberindeki güvenlik ve kullanım risklerini çoğu zaman göz ardı ediyor. Buna karşın bu riskleri kısmen azaltmanın bazı yolları da bulunuyor.

Uzmanlar güvenlik risklerine dikkat çekti.

Tahmin edileceği üzere 2010’da piyasaya çıkan iPhone 4, günümüz mobil güvenlik standartlarının oldukça gerisinde kalıyor. Cihaz, on yılı aşkın süredir yazılım desteği almıyor; iPhone 4 için yayımlanan son güncelleme 2014’te sunuldu.

Bu nedenle 2026’da, hatta 2020’de bile, iPhone 4’ün internete bağlı şekilde güvenilir bir cihaz olarak görülmemesi gerektiğini hatırlatmak önemli. Apple, bu modelin destek süresi sona erdikten sonra çok sayıda kritik güvenlik açığını kapattı ancak bu yamaların hiçbiri iPhone 4’e uygulanmadı.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, Apple hesabınızı ve kişisel verilerinizi korumak için bazı temel güvenlik önlemlerini almanız şart. İyi haber ise, bu önlemlerin iPhone 4 ile fotoğraf çekmenize engel olmaması.

Apple hesabınızla giriş yapmayın.

Bir iPhone’u kullanmak için Apple Hesabı’na giriş yapmak zorunlu değil ve iPhone 4 söz konusuysa bunun özellikle yapılmaması öneriliyor. Böylece cihazın başkasının eline geçmesi halinde kişisel verilere, iCloud içeriğine ve Apple hesabıyla bağlantılı bilgilere erişim riski ortadan kalkıyor. Hesap güvenliğinin kaybedilmesi ise son derece yıpratıcı olabiliyor ve kontrolü yeniden sağlamak her zaman mümkün olmayabiliyor.

Teknik özelliklerine bakıldığında iPhone 4; 3,5 inç Retina ekran, Apple A4 işlemci, 512 MB RAM ve 8/16/32 GB depolama seçenekleriyle gelmişti. Yaklaşık 137 gram ağırlığındaki cihazda 5 MP arka kamera ve 720p video kaydı bulunurken, VGA çözünürlüklü ön kamera FaceTime desteği sunuyordu. Bluetooth 2.1, GPS, 3,5 mm kulaklık girişi ve 30 pin bağlantı noktasına sahip telefon, 1420 mAh batarya ile piyasaya çıkmıştı. iOS 4 ile tanıtılan model, yazılım desteğini iOS 7.1.2 sürümüyle noktaladı.

iCloud kullanılmadığında, çekilen fotoğrafların aktarımı için kabloya ihtiyaç duyuluyor. Eski kablolar her zaman sorunsuz çalışmayabileceği için uygun bir kabloyla bağlantı kurmak en güvenli yöntem olarak öne çıkıyor. Bu şekilde fotoğrafları aktarmak hem pratik hem de veri güvenliği açısından daha risksiz kabul ediliyor.

