Sen umursamaz ve biraz pasaklı bir insansın. Temizlik konusunda bilgin yok değil ama çok olduğu ya da bu durumun seni rahatsız ettiği de söylenemez. Çünkü zaten kişilik olarak detaylarda kaybolmayı sevmiyor, hatta bunu vakit kaybı olarak görüyorsun. Haliyle temizlik yaparken de göze görünen kirleri toplamaya odaklanıyor, aslında hijyen sağlama falan meselelerine pek kafa yormuyorsun. E sen de haklısın tatlım, hayat zaten yorucu bir de temizliği kim düşünecek? 😅