Temizlik Tüyolarına Ne Kadar Hakimsin?
Temizlik Tüyolarına Ne Kadar Hakimsin?
Temizlik yaparken kendini işin uzmanı bir hijyen meraklısı gibi mi hissediyorsun, yoksa işleri savsakladığını mı düşünüyorsun? Belki de tekniklerinin çok iyi olmadığını fark ediyorsundur, ne dersin? Eğer yanıtı merak ediyorsan yapman gereken şey çok basit!
Aşağıdaki soruları cevapla ve temizlik bilgin ne seviyedeymiş öğren! 🧼✨
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1. Biraz temelle başlayalım, bulaşık süngerini ne kadar zamanda bir değiştirmek gerek?
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2. Halılardaki kötü kokuları gidermek için ne kullanman gerek?
3. Peki lavabo giderlerindeki kokular için hangi doğal yöntemi kullanmalısın?
4. Camları gazete kağıdıyla silmek doğru bir yöntem mi?
5. Bu işin en doğrusu neyle olur?
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6. Evdeki ahşap yüzeyler nasıl parlatılır?
7. Yastık ve yorganların içindeki bakteriler kaç derecede ölür?
8. Çay ve kahve lekelerini çıkarmada en etkili şey bunlardan hangisi?
9. Elektronik aletleri temizlerken nasıl bir yöntem izlemelisin?
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