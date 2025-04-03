Bize Evini Anlat, Sana Özel Temizlik Rutini Oluşturalım!
Bize Evini Anlat, Sana Özel Temizlik Rutini Oluşturalım!
Her ev birbirinden başka. Hatta bambaşla. Mesela evinizde çok eşya varsa daha sık toz almak, bitki varsa onlara bir bakım rutini oluşturmak gibi....
Hadi bize evini anlat, sana bir temizlik rutini oluşturalım!
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1. Öncelikle evinde kaç oda olduğunu öğrenebilir miyiz?
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2. Pekii, ne tür mobilyalar kullanıyorsun?
3. Senin yatak odan hangisini andırıyor?
4. Evindeki en baskın renkleri sorsak?
5. Dekorasyon önemli tabii! Evini nasıl dekore ediyorsun?
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6. Peki bir gününün çoğunu genelde nerede geçirirsin?
7. Evinde bitkilere nasıl yaklaşıyorsun?
8. Halıların nasıl peki?
9. Hayallerini süsleyen ev hangisine benziyor?
10. Koltukta tercihinin ne olduğunu sorsak?
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11. Son olarak; evinin genel havasını nasıl tanımlarsın?
Günlük Temizlik Rutini
Haftalık Temizlik Rutini
Aylık Temizlik Rutini
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