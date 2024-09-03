Otobüs, Tır, Kamyon Hepsinden Çıkan O Meşhur ''Tısss!'' Sesinin Gerçek Sebebi Ne?
Otobüs, Tır, Kamyon Hepsinden Çıkan O Meşhur ''Tısss!'' Sesinin Gerçek Sebebi Ne?
Uzun yolculuklarda kullandığımız şehirler arası otobüslerde sık sık duyduğumuz 'Tısss!' sesinin sebebini hiç merak ettiniz mi? Bu ses ayrıca belediye otobüsleri, kamyonlar ve TIR'lar gibi ağır vasıtalardan da çıkıyor. Gelin bu sesin asıl sebebini anlatıyoruz.
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Şehirler arası otobüslerin, dev kamyonların ve TIR'ların etrafında dolaşırken o 'Tısss!' sesini duymuşsunuzdur.
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Hiç merak ettiniz mi, bu sesin sebebi ne? İşte size ilginç bir bilgi: Bu rahatsız edici tıslama, aslında aracın içindeki karmaşık hava sistemlerinin bir parçası.
Bu sesin kaynağı, hava ile çalışan fren sistemidir. Büyük ve ağır araçların, normal fren sistemleriyle durması neredeyse imkansızdır. Özellikle 10 tonun üzerindeki bu araçlar, fren yaparken büyük bir kuvvet gerektirir.
Havalı fren sistemleri, bu ihtiyacı karşılamak için kullanılır ve bu sistemdeki hava, fren diskleri veya kampanalara etkide bulunmadan önce mekanik hareket üretir.
Ayrıca, ağır araçlarda konfora yönelik hava körüklü süspansiyon sistemleri bulunur. Bu sistemler, hava basıncını kontrol altında tutmak için belirli aralıklarla tahliye işlemi yapar. İşte bu tahliye işlemi sırasında tıslama sesi çıkar.
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Bu hava sistemi; basınçlı hava besleme ünitesi, fren sistemi, el freni ünitesi gibi birçok bileşenden oluşur. Kompresörler, fren pedalı valfleri, tahliye valfleri ve diğer birçok aparattan meydana gelir.
Özetle, o meşhur 'Tısss' sesi, aslında hava basıncının kontrol edilmesi ve çeşitli sistemlerin işleyişi sırasında ortaya çıkıyor. Ne kadar sofistike bir teknoloji değil mi?
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