Otobüs, Tır, Kamyon Hepsinden Çıkan O Meşhur ''Tısss!'' Sesinin Gerçek Sebebi Ne?

Uzun yolculuklarda kullandığımız şehirler arası otobüslerde sık sık duyduğumuz 'Tısss!' sesinin sebebini hiç merak ettiniz mi? Bu ses ayrıca belediye otobüsleri, kamyonlar ve TIR'lar gibi ağır vasıtalardan da çıkıyor. Gelin bu sesin asıl sebebini anlatıyoruz.