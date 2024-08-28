Aman Dikkat: Manuel Vitesli Araba Kullanırken Yapmamanız Gereken 6 Hatalı Hareket!
Aman Dikkat: Manuel Vitesli Araba Kullanırken Yapmamanız Gereken 6 Hatalı Hareket!
Günümüzde genellikle kadınların tercih ettiği otomatik vites araçlar pratikte sürüşü daha konforlu hale getirse de, birçok kişi özellikle de erkekler manuel araç sürmeyi daha rahat buluyor. Manuel araç kullanmak esasında teknik bilgi ve pratik gerektiriyor. Özellikle yeni başlayanlar için bu süreç hem heyecan verici hem de biraz karmaşık olabilir. Ancak manuel vites kullanımını daha keyifli ve güvenli hale getirmek için bazı önemli noktaları bilmek işinizi kolaylaştırır.
İşte manuel vitesli araç kullanırken kaçınılması gereken hatalar ve bu araçları daha iyi kullanmanıza yardımcı olacak ipuçları 👇
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Usta şoförler genellikle manuel araçları sürmeyi severken, şimdilerde otomatik vites ehliyet almak birçok kişi için daha rahat.
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Peki; manuel araçları rahatlıkla kullanmak ve güvenli bir sürüş için nelere dikkat etmek gerekiyor?
1. İşte, manuel araç kullanırken doğru yapmanız gerekenler ve kaçınmanız gereken hatalar:
Debriyaj pedalına basmadan vites değiştirmek, motor ve şanzıman sisteminize zarar verebilir.
2. Yapılan ikinci bir hata ise vites koluna gereksiz basınç yapılması.
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3. Üçüncüsü de ayağın sürekli debriyaj üzerinde tutulması. Debriyaj pedalına sürekli olarak basmak, debriyaj balatalarının aşırı ısınmasına ve aşınmasına neden olabilir.
4. Birçok kişinin en çok işine geldiği ve yaptığı diğer bir hata ise trafikte ya da ışıkta beklerken viteste beklemek.
5. Gelelim beşinci hataya. Yokuş aşağı giderken vitesi boşa almayın. Bunu yapmak frenlere aşırı yük bindirir ve güvenlik riskleri oluşturur.
Yokuşta kaymayı önlemek için de el frenine güvenmeniz gerekir.
6. En sık yapılan bir diğer hata da debriyajı çok erken bırakmak.
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Bunların dışında bir de tabii birçok sürücünün manuel araçlarla ilgili doğru bildiği yanlışlar var. Örneğin manuel araçların daha az yakıt tükettiği.
Bir de her durumda tam kontrol sağladığı bilinir.
Manuel vitesli araçların daha uzun ömürlü oldukları da söylenir.
Son olarak da bakımlarının daha ucuz olduğu bilinir.
Ayrıca manuel araç kullanmak sabır ve dikkat gerektirir.
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