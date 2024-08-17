En Uzun Ömürlü 30 Otomobil Belli Oldu! İşte 250.000 Mile Ulaşması Muhtemel En Uzun Ömürlü Araba Markaları

'30 model çeyrek milyon mile ulaşma şansı yüzde 12 ila 36 arasında değişiyor,' açıklamasın bulunan Brauer, 'Birçok tüketici hâlâ bir arabanın kullanılabilir ömrünün 100.000 milde sona erdiğini düşünüyor. Ancak en uzun ömürlü son çalışmamız, 200.000 milin bile birçok araba için yolun sonu olmadığını doğruluyor. Bu yılki listedeki ilk dokuz arabanın 250.000 mile ulaşma şansı yüzde 20'den fazla.'