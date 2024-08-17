En Uzun Ömürlü 30 Otomobil Belli Oldu! İşte 250.000 Mile Ulaşması Muhtemel En Uzun Ömürlü Araba Markaları
En Uzun Ömürlü 30 Otomobil Belli Oldu! İşte 250.000 Mile Ulaşması Muhtemel En Uzun Ömürlü Araba Markaları
Kaynak: https://www.iseecars.com/longest-last...
Ünlü otomotiv sitesi iSeeCars, 2024 yılının 'En Uzun Ömürlü Arabalar' araştırmasını yayınladı. Araştırma modern arabaların daha uzun ömürlü olduğunu gösteriyor. Zira iSeeCars, uzun ömürlü araba tanımını 200.000 milden 250.000 mile yükseltti. Peki, en uzun ömürlü araba modelleri hangileri? En uzun ömürlü markalar hangileri?
İşte, detaylar...
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Ünlü otomotiv sitesi iSeeCars, bu yılın 250.000 mil ve ötesine ulaşan 'En Uzun Ömürlü Arabalar, Kamyonlar ve SUV'lar' listesini yayımladı.
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İlk beş sıra tek bir markanın: 2013 yılından beri düzenlenen listenin bu yılki hakimi, Toyota oluyor!
Toyota'yı yakından takip eden marka ise Honda oluyor: 30 araba modelinin yer aldığı listede 6 aracı yer alıyor.
Ayrıca, iSeeCars Yönetici Analisti Karl Brauer, modern araçların daha dayanıklı hale geldiğini ifade etti!
İşte, iSeeCars'ın 2024 'En Uzun Ömürlü Arabalar' listesi 👇
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Gelin bir de 'En Uzun Ömürlü Markalar' listesine göz atalım!
1. Toyota
2. Honda
3. Ram
4. GMC
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5. Chevrolet
6. Lexus
7. Ford
İşte, iSeeCars'ın 'En Uzun Ömürlü Markalar' listesi 👇
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30 Araçtan tr de satılan 2-3 araç var sebebi VERGİ VE ALÎM GÜCÜ.