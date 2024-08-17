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En Uzun Ömürlü 30 Otomobil Belli Oldu! İşte 250.000 Mile Ulaşması Muhtemel En Uzun Ömürlü Araba Markaları

En Uzun Ömürlü 30 Otomobil Belli Oldu! İşte 250.000 Mile Ulaşması Muhtemel En Uzun Ömürlü Araba Markaları

Toyota Honda
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
17.08.2024 - 23:39

Ünlü otomotiv sitesi iSeeCars, 2024 yılının 'En Uzun Ömürlü Arabalar' araştırmasını yayınladı. Araştırma modern arabaların daha uzun ömürlü olduğunu gösteriyor. Zira iSeeCars, uzun ömürlü araba tanımını 200.000 milden 250.000 mile yükseltti. Peki, en uzun ömürlü araba modelleri hangileri? En uzun ömürlü markalar hangileri? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.iseecars.com/longest-last...
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Ünlü otomotiv sitesi iSeeCars, bu yılın 250.000 mil ve ötesine ulaşan 'En Uzun Ömürlü Arabalar, Kamyonlar ve SUV'lar' listesini yayımladı.

Ünlü otomotiv sitesi iSeeCars, bu yılın 250.000 mil ve ötesine ulaşan 'En Uzun Ömürlü Arabalar, Kamyonlar ve SUV'lar' listesini yayımladı.

Listede yer alan 30 araç arasında zirveye yerleşen modelin çeyrek milyon mile ulaşma şansı yüzde 36.6'ya kadar çıkıyor. Listede 16 sırayı kaplayan SUV'lar dikkat çekiyor.

İlk beş sıra tek bir markanın: 2013 yılından beri düzenlenen listenin bu yılki hakimi, Toyota oluyor!

İlk beş sıra tek bir markanın: 2013 yılından beri düzenlenen listenin bu yılki hakimi, Toyota oluyor!

Toyota Tundra en uzun ömürlü araç seçilirken, Sequoia, 4Runner, Tacoma ve Highlander Hybrid de ilk beş sırayı ele geçiriyor! Listede Toyota'nın toplam 9 modeli yer alıyor.

Toyota'yı yakından takip eden marka ise Honda oluyor: 30 araba modelinin yer aldığı listede 6 aracı yer alıyor.

Toyota'yı yakından takip eden marka ise Honda oluyor: 30 araba modelinin yer aldığı listede 6 aracı yer alıyor.

Ayrıca, iSeeCars Yönetici Analisti Karl Brauer, modern araçların daha dayanıklı hale geldiğini ifade etti!

Ayrıca, iSeeCars Yönetici Analisti Karl Brauer, modern araçların daha dayanıklı hale geldiğini ifade etti!

'30 model çeyrek milyon mile ulaşma şansı yüzde 12 ila 36 arasında değişiyor,' açıklamasın bulunan Brauer, 'Birçok tüketici hâlâ bir arabanın kullanılabilir ömrünün 100.000 milde sona erdiğini düşünüyor. Ancak en uzun ömürlü son çalışmamız, 200.000 milin bile birçok araba için yolun sonu olmadığını doğruluyor. Bu yılki listedeki ilk dokuz arabanın 250.000 mile ulaşma şansı yüzde 20'den fazla.'

İşte, iSeeCars'ın 2024 'En Uzun Ömürlü Arabalar' listesi 👇

İşte, iSeeCars'ın 2024 'En Uzun Ömürlü Arabalar' listesi 👇

SUV modeller listenin yarısından çoğunu (16) oluştururken, bunlardan dördü Toyota. Fakat Chevrolet, GMC, Honda ve Nissan'ın da listede en az iki SUV modeli yerini alıyor.

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Gelin bir de 'En Uzun Ömürlü Markalar' listesine göz atalım!

Gelin bir de 'En Uzun Ömürlü Markalar' listesine göz atalım!

iSeeCars'ın listesinde yer alan 7 marka, 'Ortalamadan Daha Uzun Ömürlü 7 Otomobil Üreticisi' olarak ele alınıyor.

1. Toyota

1. Toyota

İlk sıra yine Toyota'nın oluyor!

2. Honda

2. Honda

Listenin ikinci sırasında yer alan Honda, 250.000 mile ulaşma ihtimali yüzde 17 olan Toyota'dan sonra yüzde 13.6 oranla dikkat çekiyor.

3. Ram

3. Ram

Listenin üçüncüsü olan Ram'ın, 250.000 mile ulaşma ihtimali iseyüzde 11.5.

4. GMC

4. GMC

Ram ile GMC arasında yalnızca yüzde 0.1'lik fark var.

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5. Chevrolet

5. Chevrolet

Chevrolet, yüzde 10.5 ile listenin 5. sırasında yer alıyor.

6. Lexus

6. Lexus

Lexus, yüzde 9.7 ile listenin 6. sırasında yer alıyor.

7. Ford

7. Ford

Genel ortalamanın yüzde 8.6 olduğu listede, 7. sıradaki Ford ise yüzde 9.5 ile yerini alıyor.

İşte, iSeeCars'ın 'En Uzun Ömürlü Markalar' listesi 👇

İşte, iSeeCars'ın 'En Uzun Ömürlü Markalar' listesi 👇

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Eray

30 Araçtan tr de satılan 2-3 araç var sebebi VERGİ VE ALÎM GÜCÜ.