Ford Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Amerikalı otomobil devi Ford, Ağustos ayına özel fiyat listelerini ve kampanyalarını açıkladı. Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği markanın bazı modellerinde fiyat değişiklikleri dikkat çekti. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Ağustos ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un 2024 yılına ait Ağustos ayı fiyat listesi...