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Ford Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

etiket Ford Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang Mach-E Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 11:30

Amerikalı otomobil devi Ford, Ağustos ayına özel fiyat listelerini ve kampanyalarını açıkladı. Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği markanın bazı modellerinde fiyat değişiklikleri dikkat çekti. Peki, Ford Focus, Puma, Kuga, Courier ve Mustang MachE'nin Ağustos ayı fiyatları ne oldu?

İşte, Ford'un 2024 yılına ait Ağustos ayı fiyat listesi...

Kaynak: https://www.ford.com.tr/
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Ford Fiyat Listesi

Ford Fiyat Listesi

Amerikalı otomobil üreticisi Ford, tercih edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarına ve kampanyalarına internet sitesinde yer verdi. 

Marka tarafından belirlenen fiyatlar, sınırlı sayıda kampanyalar ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ağustos 2024

Ford Yeni Puma Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin/HibritTitanium 1.464.100 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritTitanium 1.568.000 TL 

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritST-Line X 1.702.200 TL

Ford Puma Fiyat Listesi

  • SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin Style 1.319.800 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/HibritST-Line 1.567.000 TL

  • SUV, 1.0L EcoBoost 95PS, 6 İleri Manuel, Benzin Style 1.073.900 TL

Ford Focus Fiyat Listesi Ağustos 2024

Ford Focus Fiyat Listesi Ağustos 2024

Ford Focus Hatchback

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active Stil 1.721.400 TL

  • Hatchback, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X 1.785.500 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active 1.543.200 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil 1.722.900 TL

  • Hatchback, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X 1.787.000 TL

Ford Focus Sedan

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Trend X 1.504.900 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium 1.603.300 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium X 1.620.600 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Titanium Stil 1.605.000 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium Stil 1.620.200 TL

  • Sedan, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.740.000 TL

Ford Focus Station Wagon

  • Station Wagon, 1.0L EcoBoost 155PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit Yeni Active X 1.806.900 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Active X 1.623.700 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active Stil 1.744.300 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Active X 1.808.400 TL

  • Station Wagon, 1.5L EcoBlue 115PS, 8 İleri Otomatik, Dizel Yeni Titanium X 1.774.200 TL

Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Ağustos 2024

Ford Yeni Kuga Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin Titanium 1.996.900 TL 

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line 2.219.400 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, Benzin ST-Line X 2.330.600 TL

  • SUV, 1.5L EcoBoost 186PS, 8 İleri Otomatik, BenzinTitanium ST1.941.300 TL

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ağustos 2024

Ford Yeni Journey Courier Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • Deluxe, Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 6 İleri Manuel, Benzin 1.582.000 TL

  • Titanium, Kombi, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin 1.903.200 TL

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Ford Ranger Fiyat Listesi Ağustos 2024

Ford Ranger Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Manuel, Dizel XLT 2.058.200 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 170PS, 6 İleri Otomatik, Dizel XLT 2.202.700 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak 2.535.700 TL

  • 4x4, 2.0L Ecoblue 205PS, 10 İleri Otomatik, Dizel Wildtrak X 2.933.300 TL

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Ağustos 2024

Ford Mustang Mach-E Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Premium* 3.777.000 TL

  • SUV, 198KW, Otomatik, Elektrik Select* 3.304.300 TL 

  • SUV, 216KW, Otomatik, Elektrik Premium* 4.060.600 TL 

  • SUV, 258KW, Otomatik, Elektrik Premium* 4.631.900 TL

  • SUV, 358KW, Otomatik, Elektrik GT* 5.057.400 TL

(Model yılı 2023)

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