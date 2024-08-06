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Citroen Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

etiket Citroen Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Citroen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 09:55

Fransız otomobil devi Citroen, Ağustos ayı fiyat listesini ve kampanyalarını açıkladı. 1976 yılından PSA Peugeot Citroen grubuna dahil olan Citroen'in tercih edilen C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları, sıfır araç sahibi olmak isteyenler tarafından merak edildi.

İşte, Citroen'in Ağustos 2024 tarihli en güncel fiyat listesine göz atalım...

Kaynak: https://www.citroen.com.tr/
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Citroen Fiyat Listesi: Ağustos 2024

Citroen Fiyat Listesi: Ağustos 2024

Citroen, 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını açıkladı. Marka tarafından belirlenen fiyatlar, kampanya, renk ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Citroen C3 Fiyat Listesi Ağustos 2024

Citroen C3 Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold 963.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Business 1.077.0000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold 1.087.0000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine 1.123.000 TL

  • 1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE 1.166.000 TL

Citroen C3 Aircross Fiyat Listesi Ağustos 2024

Citroen C3 Aircross Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Feel Bold 1.259.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT6 Shine (Çift Renk) 1.389.000 TL

Citroen C4 Fiyat Listesi Ağustos 2024

Citroen C4 Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.452.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.575.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.667.000 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 Fiyat Listesi

  • 100 KW Shine Bold 1.555.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.645.000 TL

Citroen C4 X Fiyat Listesi Ağustos 2024

Citroen C4 X Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.467.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8 Shine 1.590.000 TL

  • 1.2 PureTech 130 HP - EAT8  Shine Bold 1.676.00 TL

Citroen %100 Elektrikli e-C4 X Fiyat Listesi

  • 100 KW Shine Bold 1.570.000 TL

  • 115 KW Shine Bold 1.660.000 TL

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Citroen C5 Air Croos Suv Fiyat Listesi Ağustos 2024

Citroen C5 Air Croos Suv Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.840.000 TL 

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.960.000 TL

  • 1.2 Hybrid 136 HP- eDCS6 E-Series 1.990.000 TL

Citroen C-Elysee Fiyat Listesi Ağustos 2024

Citroen C-Elysee Fiyat Listesi Ağustos 2024
  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 1.020.000 TL

Citroen Ami Fiyat Listesi Ağustos 2024

Citroen Ami Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • Ami One Electric 2024 439.000 TL, Nakit indirimli fiyat ise 399.000 TL

  • Ami My Ami Peps 2024 449.000 TL, Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat ise 409.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Ağustos 2024

Citroen Yeni Berlingo Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - 6 İleri Manuel 1.090.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.175.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine 1.275.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Shine Bold 1.350.000 TL

Citroen Yeni Berlingo Van Fiyat Listesi 

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel 860.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 100 HP - 6 İleri Manuel Feel Bold 950.000 TL

  • 1.5 BlueHDi 130 HP - EAT8 Feel Bold 1.020.000 TL

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