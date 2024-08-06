Citroen Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte C3, C4, C5, Aircross, Ami, Berlingo ve C-Eylsee Güncel Fiyatları

Fransız otomobil devi Citroen, Ağustos ayı fiyat listesini ve kampanyalarını açıkladı. 1976 yılından PSA Peugeot Citroen grubuna dahil olan Citroen'in tercih edilen C3, C4, C5, Ami, Aircross ve CElysee modellerinin fiyatları, sıfır araç sahibi olmak isteyenler tarafından merak edildi.

İşte, Citroen'in Ağustos 2024 tarihli en güncel fiyat listesine göz atalım...