BMW Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte BMW 1-2-3-4-5, M, X ve i Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomotiv devi BMW, 6 Ağustos'tan itibaren geçerli azami fiyat listelerini yayımladı. Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği markanın fiyat listesinde 1-2-3-4-5, M, X ve i modellerine ait anahtar teslim fiyatlarında değişiklik yapıldı. Peki, BMW 1-2-3-4-5, M, X ve i serisinin fiyatları ne kadar oldu?

İşte BMW'nin 2024 Ağustos ayı güncel fiyat listesi...