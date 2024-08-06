Tesla Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla'nın elektrikli otomobil piyasasında prestijli bir yer edinen Model Y, 2019 yılının Mart ayında otomobil tutkunlarına tanıtıldı ve 2020'nin son çeyreğinde tüketicilere sunuldu.

Güvenlik konusunda Model Y, standart olarak çeşitli özelliklerle donatılmıştır. Bu özellikler arasında yaya sesli uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren yardım sistemi, yan hava yastığı, çoklu çarpışma frenlemesi, ABS, şerit takip sistemi, yokuşta kalkış desteği, ESP (denge kontrolü) ve park mesafe sensörü yer alır.

Model Y, 396 HP (291 kW) motor gücüne ve 510 Nm tork değerine sahiptir. Bu etkileyici elektrikli otomobilin maksimum hızı 217 km/h'dir. 81 kWh'lik bataryası sayesinde Model Y, tek bir şarjla 533 km'lik bir mesafeyi kat edebilme kapasitesine sahiptir. Bu özellikler, Model Y'nin hem güçlü hem de enerji verimli bir otomobil olduğunu göstermektedir.