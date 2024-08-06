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Tesla Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

etiket Tesla Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları

Tesla
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 13:31

Elektrikli otomobil sektörünün lider markası Tesla'nın Ağustos ayı fiyatları belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren otomobil üreticisi, adını dünyaca ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan alıyor. Peki, Model Y ile Türkiye'de de alıcıyla buluşan Tesla'nın güncek fiyatları ne kadar?

İşte Tesla'nın Ağustos 2024 tarihine ait güncellenmiş fiyat listesi.

Kaynak: https://www.tesla.com/
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Tesla Fiyat Listesi

Tesla Fiyat Listesi

2003 yılında Martin Eberhard ve Marc Tarpenning tarafından kurulan Tesla'nın ülkemizde de satışı yapılan Model Y otomobili, 2022 yılında küçük arazi aracı kategorisinde 5 yıldızlı Euro NCAP güvenlik derecelendirmesi ödülünü kazandı. 

Model Y güncel fiyat listesi de belli oldu. Ancak, aşağıda belirtilen fiyatlar kampanyalar ve opsiyonel özellik seçimlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Tesla Model Y Özellikleri

Tesla Model Y Özellikleri

Tesla'nın elektrikli otomobil piyasasında prestijli bir yer edinen Model Y, 2019 yılının Mart ayında otomobil tutkunlarına tanıtıldı ve 2020'nin son çeyreğinde tüketicilere sunuldu.

Güvenlik konusunda Model Y, standart olarak çeşitli özelliklerle donatılmıştır. Bu özellikler arasında yaya sesli uyarı sistemi, kör nokta uyarı sistemi, römork denge kontrolü, fren yardım sistemi, yan hava yastığı, çoklu çarpışma frenlemesi, ABS, şerit takip sistemi, yokuşta kalkış desteği, ESP (denge kontrolü) ve park mesafe sensörü yer alır.

Model Y, 396 HP (291 kW) motor gücüne ve 510 Nm tork değerine sahiptir. Bu etkileyici elektrikli otomobilin maksimum hızı 217 km/h'dir. 81 kWh'lik bataryası sayesinde Model Y, tek bir şarjla 533 km'lik bir mesafeyi kat edebilme kapasitesine sahiptir. Bu özellikler, Model Y'nin hem güçlü hem de enerji verimli bir otomobil olduğunu göstermektedir.

Tesla Model Y Fiyat Listesi Ağustos 2024

Tesla Model Y Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • Tesla Model Y Arkadan İtiş 1.791.451. TL

  • Tesla Model Y Long Range Dört Çeker 3.081.120 TL

  • Tesla Model Y Performance Dört Çeker 3.334.733 TL

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