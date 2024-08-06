Tesla Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Tesla Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Tesla Model Y Güncel Fiyatları
Kaynak: https://www.tesla.com/
Elektrikli otomobil sektörünün lider markası Tesla'nın Ağustos ayı fiyatları belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren otomobil üreticisi, adını dünyaca ünlü fizikçi Nikola Tesla'dan alıyor. Peki, Model Y ile Türkiye'de de alıcıyla buluşan Tesla'nın güncek fiyatları ne kadar?
İşte Tesla'nın Ağustos 2024 tarihine ait güncellenmiş fiyat listesi.
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Tesla Fiyat Listesi
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