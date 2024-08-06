Mercedes Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Mercedes, Ağustos ayına özel fiyat listelerini ve ödeme seçeneklerini yayınladı. Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği fiyat listelerinde markanın yeni E-serisi, EQE ve EQS modeller dikkat çekti. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E Serisi'nin fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in 2024 Ağustos ayı için güncellenmiş fiyat listesi...