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Mercedes Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

etiket Mercedes Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Mercedes A, B, C ve Yeni E Serisi Güncel Fiyatları

Mercedes
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 12:24

Alman otomobil devi Mercedes, Ağustos ayına özel fiyat listelerini ve ödeme seçeneklerini yayınladı. Otomobil tutkunlarının yakından takip ettiği fiyat listelerinde markanın yeni E-serisi, EQE ve EQS modeller dikkat çekti. Peki, Mercedes'in A, B, C ve yeni E Serisi'nin fiyatları ne oldu?

İşte Mercedes'in 2024 Ağustos ayı için güncellenmiş fiyat listesi...

Kaynak: https://www.mercedes-benz.com.tr/
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Mercedes Fiyat Listesi

Mercedes Fiyat Listesi

Mercedes tarafından belirlenen fiyatlar, anahtar teslim fiyatlar olarak önerilmektedir. Ancak, bu fiyatların ayın belirli dönemlerinde düzenlenen kampanyalar, opsiyonlar ve güncellemeler doğrultusunda değişebildiğini bilmelisiniz.

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes A Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • A 200 AMG - 2.377.000 TL

  • Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Performance - 4.365.500 TL

Mercedes A Serisi Sedan Fiyat Listesi

  • A 200 Sedan AMG Benzin - 2.446.500 TL

Mercedes B Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes B Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024
  • B 200 Progressive 2.539.500 TL

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes C Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • C 200 4MATIC Avantgarde -  3.428.500 TL

  • C 200 4MATIC AMG - 3.572.500 TL

  • AMG C 43 4MATIC Performance - 5.397.000 TL

  • AMG C 63 S E-PERFORMANCE - 8.365.500 TL

Mercedes EQE Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes EQE Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • EQE 350 4MATIC AMG - 4.208.500 TL 

  • Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ Performance - 5.980.500 TL

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Mercedes Yeni E Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes Yeni E Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • Yeni E 180 Exclusive - 4.728.000 TL

  • Yeni E 180 AMG - 4.854.000 TL

  • Yeni E 180 Edition 1 Exclusive - 5.080.500 TL

  • Yeni E 180 Edition 1 AMG 5.212.000 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC Exclusive - 6.612.500 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC AMG - 6.786.500 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC Edition 1 Exclusive - 7.103.500 TL

  • Yeni E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG - 7.282.500 TL

Mercedes EQS Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes EQS Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • EQS 450 4MATIC Inspiration - 6.215.000 TL 

  • EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 7.428.000 TL 

  • Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ Performance - 7.888.000 TL

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes S Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • S 450 d 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 14.934.500 TL

  • S 500 4MATIC L Inspiration - Fiyatı 16.246.000 TL

  • AMG S 63 E-PERFORMANCE - Fiyatı 26.591.000 TL

Mercedes CLA Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes CLA Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • CLA 200 AMG - 2.757.000 TL 

  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Performance - 4.405.000 

  • Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ Performance - 4.617.000 TL

Mercedes Yeni CLE Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes Yeni CLE Fiyat Listesi Ağustos 2024
  • Yeni CLE 300 4MATIC Coupé AMG - 5.449.000 TL
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Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes GLA Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024
  • GLA 200 AMG - 2.925.500 TL

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes Yeni GLB Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • Yeni GLB 200 Progressive - 3.161.000 TL 

  • Yeni GLB 200 AMG - 3.326.500 TL

Mercedes Yeni GLE Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes Yeni GLE Fiyat Listesi Ağustos 2024
  • Yeni GLE 300 d 4MATIC AMG - 12.886.500 TL

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

Mercedes G Serisi Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • G 400 d Magnetic - 14.551.500 TL

  • AMG G 63 Performance - 19.818.000 TL

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