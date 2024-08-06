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Toyota Fiyat Listesi Ağustos 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

etiket Toyota Fiyat Listesi Ağustos 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Toyota
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 11:51 Son Güncelleme: 06.08.2024 - 11:53

Japon otomobil devi Toyota, Temmuz ayında otomobil pazarındaki markalar arasında en çok tercih edilen beşinci marka oldu. Markanın yeni gözdeleri Yaris ve Yaris Cross Hybrid modelleri de dahil olmak üzere tüm modellerinin Ağustos ayı fiyatları da açıklandı. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu? 

İşte, Toyota'nın Ağustos 2024 tarihli güncel fiyat listesi.

Kaynak: https://www.toyota.com.tr/
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Toyota Fiyat Listesi

Toyota Fiyat Listesi

SUV Hybrid modelleriyle öne çıkmaya başlayan Toyota, Ağustos ayı fiyat listelerini yayımladı.

Markanın Ağustos ayına özel tavsiye edilen liste fiyatları, kampanya ve modele ait opsiyonlarına göre değişebilir. Öte yandan markanın aya özel kampanyaları, lansman özel indirimleri ya da sınırlı sayıda kampanyaları da bulunabilir.

Toyota Corolla Fiyat Listesi Ağustos 2024

Toyota Corolla Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.5 Vision Plus Multidrive S 1.346.500 TL

  • 1.5 Dream Multidrive S 1.429.000 TL

  • 1.5 Dream X-Pack Multidrive S 1.512.500 TL

  • 1.5 Flame X-Pack Multidrive S 1.615.000 TL

  • 1.5 Passion X-Pack Multidrive S 1.727.500 TL

Corolla Hybrid Fiyatları

  • 1.8 Hybrid Dream e-CVT  1.719.000 TL

  • 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 1.781.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.827.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.961.000 TL

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

Toyota Corolla Cross Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.790.000 TL

  • 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.840.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 2.025.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 2.165.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 2.195.000 TL

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

Yeni Toyota C-HR Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.615.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT 1.966.500 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT 2.086.500 TL

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.8 Hybrid Flame e-CVT 1.590.000 TL

  • 1.8 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT 1.750.000 TL

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Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

Toyota Yeni Yaris Cross Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.5 Hybrid Dream e-CVT 1.537.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.641.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 1.692.500 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT1.873.500

Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

Toyota Yeni Yaris Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.5 Hybrid Flame e-CVT 1.295.000 TL 

  • 1.5 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.470.000 TL

Toyota Camry Fiyat Listesi Ağustos 2024

Toyota Camry Fiyat Listesi Ağustos 2024
  • 2.5 Hybrid Passion e-CVT 3.811.550 TL

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 2.5 Hybrid 4x4 Flame e-CVT 3.150.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion e-CVT 3.466.000 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT 3.631.500 TL

  • 2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Sport e-CVT 3.640.000 TL

Toyota Proace City Fiyat Listesi Ağustos 2024

Toyota Proace City Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.5 D 130 HP Dream A/T 1.195.000

  • 1.5 D 130 HP Flame X-Pack A/T 1.322.500

  • 1.5 D 130 HP Passion X-Pack A/T 1.372.500

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Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Ağustos 2024

Toyota Proace City Cargo Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.5 D Vision M/T 890.000 TL

  • 1.5 D Dream M/T 930.000 TL

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