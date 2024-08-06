Toyota Fiyat Listesi Ağustos 2024! Toyota Corolla, Yaris Cross, Camry, CH-R, RAV4 ve Hilux Güncel Fiyatları

Japon otomobil devi Toyota, Temmuz ayında otomobil pazarındaki markalar arasında en çok tercih edilen beşinci marka oldu. Markanın yeni gözdeleri Yaris ve Yaris Cross Hybrid modelleri de dahil olmak üzere tüm modellerinin Ağustos ayı fiyatları da açıklandı. Peki yenilenen Corolla, Yaris, Yaris Cross, Camry, C-HR ve Hilux ne kadar oldu?

İşte, Toyota'nın Ağustos 2024 tarihli güncel fiyat listesi.