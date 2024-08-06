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Dacia Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

etiket Dacia Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

Dacia
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 10:06

1999 yılında Renault bünyesine geçen Dacia, Ağustos ayı kampanyalarını ve fiyatlarını açıkladı. Listede, markanın en çok tercih edilen modellerinin anahtar teslim fiyatlarındaki değişim dikkat çekti. Peki, Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu? 

İşte Dacia'nın 2024 Ağustos ayı güncel fiyat listesi...

Kaynak: https://www.dacia.com.tr/
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Dacia Fiyat Listesi

Dacia Fiyat Listesi

Romanyalı otomobil üreticisi Dacia tarafından tavsiye edilen fiyat listesinde Sandero Stepway, geçtiğimiz ay 1.066.000 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, Ağustos ayında 1.088.000 TL'den satışa sunuluyor. 

Listede yer alan fiyatlar kampanya seçenekleri ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Ağustos 2024

Dacia Sandero Stepway Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • Expression Stepway Tce 90 bg CVT 1.088.000 TL

  • Extreme Stepway Tce 90 bg CVT 1.135.000 TL

Dacia Duster Fiyat Listesi Ağustos 2024

Dacia Duster Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • Expression ECO-G 100 bg 1.189.900 TL 

  • Expression TCe 150 bg EDC 1.283.000 TL 

  • Essential TCe 150 bg EDC 1.223.000 TL 

  • Essential TCe 150 bg 4x4 1.413.000 TL 

  • Expression TCe 150 bg 4x4 1.455.000 TL 

  • Essential Blue dCi 115 bg 4x4 1.567.000 TL 

  • Journey TCe 150 bg EDC 1.327.900 TL 

  • Extreme TCe 150 bg EDC 1.378.900 TL 

  • Journey Blue dCi 115 bg 4x4 1.636.000 TL

Dacia Jogger Fiyat Listesi Ağustos 2024

Dacia Jogger Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 5 koltuklu 1.257.000 TL 

  • Extreme Turbo 110 bg 7 koltuklu 1.262.000 TL 

  • Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 koltuklu 1.287.000 TL 

  • Extreme HYBRID 140 bg Smart Multi-Mode Otomatik 7 koltuklu 1.499.000 TL

Dacia Spring Fiyat Listesi Ağustos 2024

Dacia Spring Fiyat Listesi Ağustos 2024
  • Extreme Electric 65 bg 892.000 TL (2023 Model)

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