Dacia Fiyat Listesi Ağustos 2024! İşte Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring Güncel Fiyatları

1999 yılında Renault bünyesine geçen Dacia, Ağustos ayı kampanyalarını ve fiyatlarını açıkladı. Listede, markanın en çok tercih edilen modellerinin anahtar teslim fiyatlarındaki değişim dikkat çekti. Peki, Dacia Duster, Sandero, Stepway, Jogger ve Spring ne kadar oldu?

İşte Dacia'nın 2024 Ağustos ayı güncel fiyat listesi...