Volkswagen Fiyat Listesi Ağustos 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Volkswagen, Temmuz ayının en çok satılan markası oldu! Markanın tüm modelleri bu ay da araba tutkunlarının dikkatini çekerken, aracını yenilemek isteyenler, Volkswagen'in Ağustos ayı fiyatlarını araştırmaya başladı. Markanın Golf, Polo, Tiguan, Taigo, T-Roc, Touareg ve Passat modellerine ait kampanyalar ve anahtar teslim fiyatları da belli oldu.

İşte, Volkswagen'in 2024 Ağustos ayı için belirlediği güncel fiyatlar...