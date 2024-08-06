Volkswagen Fiyat Listesi Ağustos 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları
Volkswagen Fiyat Listesi Ağustos 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları
Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
Alman otomobil devi Volkswagen, Temmuz ayının en çok satılan markası oldu! Markanın tüm modelleri bu ay da araba tutkunlarının dikkatini çekerken, aracını yenilemek isteyenler, Volkswagen'in Ağustos ayı fiyatlarını araştırmaya başladı. Markanın Golf, Polo, Tiguan, Taigo, T-Roc, Touareg ve Passat modellerine ait kampanyalar ve anahtar teslim fiyatları da belli oldu.
İşte, Volkswagen'in 2024 Ağustos ayı için belirlediği güncel fiyatlar...
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Volkswagen Fiyat Listesi
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Volkswagen Polo Fiyat Listesi Ağustos 2024
Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Ağustos 2024
Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ağustos 2024
Volkswagen Golf Fiyat Listesi Ağustos 2024
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