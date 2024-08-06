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Volkswagen Fiyat Listesi Ağustos 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

etiket Volkswagen Fiyat Listesi Ağustos 2024! Polo, Golf, Tiguan, T-Roc, Taigo, Touareg ve Variant Güncel Fiyatları

Volkswagen
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 08:45

Alman otomobil devi Volkswagen, Temmuz ayının en çok satılan markası oldu! Markanın tüm modelleri bu ay da araba tutkunlarının dikkatini çekerken, aracını yenilemek isteyenler, Volkswagen'in Ağustos ayı fiyatlarını araştırmaya başladı. Markanın Golf, Polo, Tiguan, Taigo, T-Roc, Touareg ve Passat modellerine ait kampanyalar ve anahtar teslim fiyatları da belli oldu. 

İşte, Volkswagen'in 2024 Ağustos ayı için belirlediği güncel fiyatlar...

Kaynak: https://binekarac.vw.com.tr/tr.html
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Volkswagen Fiyat Listesi

Volkswagen Fiyat Listesi

Alman otomobil devi Volkswagen, 2024 yılının Ağustos ayına ait anahtar teslim fiyat listelerini yayımladı. Listede markanın en uygun sevilen modeli Polo, geçtiğimi ay 1.109.000 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunulurken Ağustos ayında, 1.154.000 TL başlangıç fiyatıyla yer aldı. 

Volkswagen tarafından önerilen anahtar teslim fiyatlarına trafik sigortası dahil değildir. Ayrıca, fiyatlar kampanyalar veya opsiyonel eklemelerle ilişkili olarak değişebilir.

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Ağustos 2024

Volkswagen Polo Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.0 80 PS Impression Manuel 1.154.000 TL

  • Polo 1.0 TSI 95 PS ManuelLife 1.279.000 TL 

  • 1.0 TSI 95 PS Life DSG 1.379.000 TL

  • 1.0 TSI 95 PS Style DSG 1.591.000 TL

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Ağustos 2024

Volkswagen Yeni T-Cross Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.0 TSI 115 PS Life Manuel 1.553.000 TL

  • 1.0 TSI 115 PS DSG Life 1.736.000 TL

  • 1.0 TSI 115 PS DSG Style 1.841.000 TL

  • 1.0 TSI 115 PS DSG R-Line 1.910.000 TL

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ağustos 2024

Volkswagen Taigo Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life 1.477.000

  • Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Life 1.682.000

  • Taigo 1.0 TSI 115 PS DSG Life 1.682.000

  • Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG Style 1.894.000

  • Taigo 1.0 TSI 115 PS DSG Style 1.894.000

  • Taigo 1.0 TSI 110 PS DSG R-Line 1.976.000

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.017.000

  • Taigo 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.158.000

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Ağustos 2024

Volkswagen Golf Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.5 TSI 116 PS Manuel Impression 1.481.000

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Life 1.760.000

  • 1.5 eTSI 116 PS DSG Style 1.986.000

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG Style 2.112.000

  • 1.5 eTSI 150 PS DSG R-Line 2.254.000

Golf GTI Fiyat Listesi

  • 2.0 TSI 245 PS GTI DSG 3.175.000 TL

Golf R Fiyat Listesi

  • Golf R 2.0 TSI 320 PS 4MOTION DSGR 4.251.000 TL
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Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Ağustos 2024

Volkswagen T-Roc Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Life 1.805.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG Style 2.025.000 TL

  • 1.5 TSI 150 PS DSG R-Line 2.257.000 TL

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Ağustos 2024

Volkswagen Yeni Tiguan Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGLife 2.159.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Elegance 2.536.000 TL 

  • Yeni Tiguan 1.5 eTSI ACT 150 PS DSGR-Line 2.727.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 3.736.000 TL 

  • Yeni Tiguan 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 3.984.000 TL

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Ağustos 2024

Volkswagen Yeni Passat Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Impression 2.242.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Business 2.531.000 TL 

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSG Elegance 2.822.000 TL

  • Yeni Passat 1.5 eTSI 150 PS DSGR-Line 2.899.000 TL

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSG Elegance 4.384.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TSI 265 PS 4MOTION DSGR-Line 4.410.000 TL 

  • Yeni Passat 2.0 TDI SCR 193 PS 4MOTION DSGR-Line 4.491.000 TL

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ağustos 2024

Volkswagen Touareg Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik Elegance 8.473.000 TL

  • 3.0 V6 TDI SCR 286 PS 4Motion Tiptronik R-Line 8.848.000 TL

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