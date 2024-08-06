Fiat Fiyat Listesi Ağustos 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

İtalyan otomobil devi Fiat, Ağustos ayına özel fiyat listelerini ve kampanya seçeneklerini açıkladı. Temmuz ayında Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olan Fiat, tercih edilen Egea modelleriyle dikkatleri üzerine topladı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, Fiat'ın Ağustos 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi...