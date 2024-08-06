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Fiat Fiyat Listesi Ağustos 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

etiket Fiat Fiyat Listesi Ağustos 2024! Egea Sedan, Cross, Wagon, Panda ve Fiat 500 Güncel Fiyatlar

Fiat
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
06.08.2024 - 11:02

İtalyan otomobil devi Fiat, Ağustos ayına özel fiyat listelerini ve kampanya seçeneklerini açıkladı. Temmuz ayında Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olan Fiat, tercih edilen Egea modelleriyle dikkatleri üzerine topladı. Peki, Fiat Egea Sedan, Cross, Wagon modellerinin güncel fiyatları ne oldu?

İşte, Fiat'ın Ağustos 2024 tarihli güncellenmiş fiyat listesi...

Kaynak: https://www.fiat.com.tr/
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Ağustos 2024 Fiat Fiyat Listesi

Ağustos 2024 Fiat Fiyat Listesi

Türkiye'nin tercih ettiği markanın en popüler modellerinden Egea, Ağustos ayında 1.007.900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Aşağıda belirtilen fiyatlar ise Fiat tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatlar olup nakit, kredi seçenekleri ve kampanyalara bağlı olarak değişiklik gösteriyor.

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ağustos 2024

Fiat Egea Sedan Fiyat Listesi Ağustos 2024

Fiat Egea Sedan Easy

  • Easy 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.007.900 TL

  • Easy 1.4 Fire 95 HP GSR* Manuel Benzinli 1.047.900 TL

  • Easy 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.185.900 TL 

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Manuel Dizel 1.289.900 TL

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.353.900 TL

  • Easy 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Otomatik Dizel 1.383.900 TL

  • Easy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.447.900 TL

Fiat Egea Sedan Urban

  • Urban 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.034.900 TL

  • Urban 1.4 Fire 95 HP GSR* Manuel Benzinli 1.102.900 TL

  • Urban 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.208.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel 1.304.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP GSR* Manuel Dizel 1.335.900 TL 

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.411.900 TL 

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Otomatik Dizel 1.438.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.492.900 TL

Fiat Egea Sedan Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.089.900 TL

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR* Manuel Benzinli 1.157.900 TL

  • Lounge 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel 1.263.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.425.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Otomatik Dizel 1.493.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.547.900 TL

Fiat Egea Sedan Limited

  • Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.144.900 TL

  • Limited1.4 Fire 95 HP GSR* Manuel Benzinli 1.212.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.480.900 TL 

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR* Otomatik Dizel 1.548.900 TL

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.602.900 TL

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ağustos 2024

Fiat Egea Cross Fiyat Listesi Ağustos 2024

Fiat Egea Cross Street

  • Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.062.900 TL 

  • Street 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ Manuel Benzinli 1.112.900 TL 

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.371.900 TL 

  • Street 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.421.900 TL

  • Street 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.493.900 TL 

Fiat Egea Cross Urban

  • Urban 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.107.900 TL 

  • Urban 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.157.900 TL 

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP Otomatik Dizel DCT 1.460.900 TL

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel DCT 1.466.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.538.900 TL

Fiat Egea Cross Lounge

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.162.900 TL 

  • Lounge 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.212.900 TL

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.471.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.521.900 TL

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.593.900 TL

Fiat Egea Cross Limited

  • Limited 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli 1.217.900 TL

  • Limited 1.4 Fire 95 HP GSR Traction+ * Manuel Benzinli 1.267.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.526.900 TL

  • Limited 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR Traction+ * Otomatik Dizel 1.576.900 TL

  • Limited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.648.900 TL

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Ağustos 2024

Fiat Egea Cross Wagon Fiyat Listesi Ağustos 2024

Fiat Egea Cross Wagon Urban

  • Urban 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.438.900 TL

  • Urban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.560.900 TL 

Fiat Egea Cross Wagon Lounge

  • Lounge 1.0 Firefly 100 HP Manuel Benzinli 1.321.900 TL 

  • Lounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT Otomatik Dizel 1.493.900 TL 

  • Lounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Otomatik Elektrikli-Benzinli 1.615.900 TL

Fiat Panda Fiyat Listesi Ağustos 2024

Fiat Panda Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • City 1.0 70 HP Hybrid 840.900 TL (2023 Model) 

  • Cross 4x2 1.0 70 HP Hybrid 897.900 TL (2023 Model)

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Fiat 500 Fiyat Listesi Ağustos 2024

Fiat 500 Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 1.007.900 TL (2023 Model) 

  • 500 Cabrio Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP 1.121.900 TL (2023 Model)

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ağustos 2024

Fiat Topolino Fiyat Listesi Ağustos 2024

  • TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh 449.900 TL

  • TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh 479.900 TL

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