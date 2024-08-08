Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo'nun İlk Modeli J7 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Jaecoo 7 Fiyat Listesi
Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo'nun İlk Modeli J7 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Jaecoo 7 Fiyat Listesi
Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Türkiye'de! Çinli otomotiv üreticisi Chery bünyesindeki J7'nin 4x4 ve 4x2 seçenekleri bulunuyor. Gelin, özellikleri kadar fiyatı da merak edilen Jaecoo 7'yi yakından inceleyelim. Peki, Jaecoo 7 ne kadar?
İşte, detaylar...
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Çinli otomotiv devi Chery, off-road SUV modelleriyle bilinen Jaecoo markası ile Türkiye'de satışa başladı.
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