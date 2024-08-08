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Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo'nun İlk Modeli J7 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Jaecoo 7 Fiyat Listesi

etiket Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo'nun İlk Modeli J7 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Jaecoo 7 Fiyat Listesi

Chery
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
08.08.2024 - 12:22 Son Güncelleme: 08.08.2024 - 12:26

Chery'nin off-road SUV markası Jaecoo, Türkiye'de! Çinli otomotiv üreticisi Chery bünyesindeki J7'nin 4x4 ve 4x2 seçenekleri bulunuyor. Gelin, özellikleri kadar fiyatı da merak edilen Jaecoo 7'yi yakından inceleyelim. Peki, Jaecoo 7 ne kadar? 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
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Çinli otomotiv devi Chery, off-road SUV modelleriyle bilinen Jaecoo markası ile Türkiye'de satışa başladı.

Çinli otomotiv devi Chery, off-road SUV modelleriyle bilinen Jaecoo markası ile Türkiye'de satışa başladı.

Markanın ilk modeli olan Jaecoo 7, 4x2 ve 4x4 seçenekleriyle alıcının beğenisine sunuldu. Yüksek performansı ve rekabetçi fiyat seçenekleriyle otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeyi de başardı. Gelin, J7'ye biraz daha yakından bakalım.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

Jaecoo'nun resmi internet sitesinde belirtildiği üzere, araç 145 beygir güç ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip. Yakıt tüketimi 4x2 modelinde 7,5 litre, 4x4 modelinde 8 olarak belirtiliyor. 1.6TGDI motoru ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımanı ile donatılmış olan J7, lüks markaların 2.0T motorlarına kafa tutabilecek güçte olduğunu iddia ediyor.

Konfor odaklı özellikler arasında ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu, açılabilir panoramik cam tavan, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön ve arka park sensörleri bulunuyor. Ön koltuk soğutma, arka koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön cam ve hafızalı sürücü koltuğu gibi donanımlar ise Evolve donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

Revive yani 4x2 ile Evolve (4x4) versiyonunda, 4x4 sistem nedeniyle 3 yerine 7 farklı sürüş moduna yer veriliyor.

Jaecoo 7'nin iç donanımına ve akıllı sürüş sistemiyle donatılmış güvenlik ağına da göz atalım!

Jaecoo 7'nin iç donanımına ve akıllı sürüş sistemiyle donatılmış güvenlik ağına da göz atalım!

J7'nin öne çıkan özellikleri arasında 10 adet hava yastığı, gelişmiş sürüş destek sistemleri, otomatik frenleme özelliği, sürücü dikkat izleme ve şerit takip sistemi bulunuyor. Ayrıca, büyük oranda yüksek dayanımlı çelikten yapılmış bir gövdeye sahip olan J7, ARDIS adı verilen her zemine uygun akıllı sürüş sistemi ile donatılmış.

Jaecoo 7'nin iç mekanında 10.25 inç dijital gösterge paneli standart olarak sunuluyor. Multimedya ekranı ise donanım seviyesine bağlı olarak 13.2 inç veya 14.8 inç boyutlarında geliyor. Kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler de standart olarak sunulurken, üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi bulunuyor.

Jaecoo 7 Fiyat Listesi

Jaecoo 7 Fiyat Listesi

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 7,5L/100km 1.920.000 TL

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc - 145 bg 8,0L/100km 2.090.000 TL

Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından tavsiye edilen fiyatlar 7 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerlidir. J7 standart donanımına ek opsiyon talepleri ve kampanyalar anahtar teslim fiyatlarına etki edebilir.

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