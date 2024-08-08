Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo'nun İlk Modeli J7 Türkiye'de Satışa Sunuldu! İşte Jaecoo 7 Fiyat Listesi

Jaecoo'nun resmi internet sitesinde belirtildiği üzere, araç 145 beygir güç ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesine sahip. Yakıt tüketimi 4x2 modelinde 7,5 litre, 4x4 modelinde 8 olarak belirtiliyor. 1.6TGDI motoru ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzımanı ile donatılmış olan J7, lüks markaların 2.0T motorlarına kafa tutabilecek güçte olduğunu iddia ediyor.

Konfor odaklı özellikler arasında ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu, açılabilir panoramik cam tavan, 540 derece gelişmiş görüş sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştırma, ön ve arka park sensörleri bulunuyor. Ön koltuk soğutma, arka koltuk ısıtma, ısıtmalı direksiyon simidi, ısıtmalı ön cam ve hafızalı sürücü koltuğu gibi donanımlar ise Evolve donanım seviyesinde standart olarak sunuluyor.

Revive yani 4x2 ile Evolve (4x4) versiyonunda, 4x4 sistem nedeniyle 3 yerine 7 farklı sürüş moduna yer veriliyor.